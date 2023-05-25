«Потешные истории можно услышать от местных и по сей день» 25.05.2023, 11:37

Как белорусская семья купила сельский клуб и переделала его в двухэтажный дом.

Так сложилось, что загородный дом или дачу покупают тогда, когда уже есть собственная квартира. У Кати и Павла вышло иначе. Все деньги, подаренные на свадьбу, молодожены вложили в покупку сельского клуба в деревне Падневичи. Ребята не строили долгоиграющих планов, даже толком не знали, каким хотят видеть дом. Одно было известно точно — нужно сохранить атмосферу, которая тут царила десятилетиями. А здесь она была ого-го какая. Увы, но воплотить мечту удалось частично, так как стены и крыша утратили свою силу (надеемся из-за диких танцев). Теперь на месте сцены находится гостиная, а строение обзавелось вторым этажом и террасами. Много чего для перевоплощения клуба сделали родственники и друзья супругов, пишет Realt.

Падневичи находятся всего в 15 минутах езды от Ракова. Гродненское направление всегда славилось своими живописными краями, но здешние окрестности напоминают маленькую Швейцарию. То, как облака, словно покрывало, натягивают тень на холмистые поля, заставляет машины сбавлять скорость, чтобы насладиться картиной до конца. Также залипательно солнце возвращает яркость зеленым возвышенностям.

Еще одно место по пути в деревню пропустить невозможно. Речь идет про старое кладбище и часовню, что построили в 1852 году. Это урочище называется Тупальщина и находится недалеко от поселения. Часовня хоть и небольшая, но очень эффектная, ведь стены возводили из натурального камня, а сама она стоит на самой вершине. Пробираясь сквозь ветки высоких сосен лучи солнца освещают бюст мужчины — первого классика новой белорусской литературы Дунина-Марцинкевича. Драматург и создатель белорусского театра жил недалеко от Падневич в фольварке Люцинка.

Дома в деревне разбросаны по обе стороны дороги. О ней известно не так уж и много, хотя она и существует больше двухсот лет. В 1921 году Падневичи вошли состав Польши, во время войны находились под оккупацией немцев. За все время существования количество дворов здесь только росло. Сейчас их около 100. Последние 10 лет изменили облик деревни. Здесь даже можно встретить коттеджи, которые обычно украшают элитные поселки и товарищества. Говорят, что за участками в Падневичах стоит очередь. А что? Рядом Ислочь, большой ягодный лес, конюшня и до Минска рукой подать.

Статус белорусской вёски все еще поддерживают старые деревянные хаты. Они здесь разные: и по размерам, и по цвету, с верандами и без. Если прислушаться, то кроме пения птиц можно услышать суету, которая разворачивается во дворах местных жителей. Весна все-таки — огороды, рассада… Антураж создает и магазин, который до сих пор работает, а этот факт говорит о главном — деревня живет.

Катя и Павел приехали сюда осенью 2014 года. Знакомые предложили посмотреть дом, который тут продавали. Он был необычный — ценнейшее место для здешней молодежи — сельский клуб.

— Мы только поженились, жили на съемной квартире на Калиновского и из города точно уезжать никуда не планировали. Друзья рассказали про этот клуб и мы решили посмотреть, что же за он. Помню, что тогда была глубокая осень. Вокруг все серое и мокрое. Не могу сказать, что я влюбилась в этот клуб с первого взгляда, все-таки обстановка не располагала. Но мы его в итоге купили, а приехать в следующий раз решили уже весной, чтобы им восхититься, — смеется девушка. — Тогда клуб стоил недорого, мы потратили на него все подаренные на свадьбу деньги.

Девушка признается, что планов на дом они не строили. Просто хотели сохранить атмосферу места. Несколько лет клуб уже не работал, поэтому цивилизованный вид здание потеряло.

— Состояние оставляло желать лучшего, но детали наполняли это место душевностью. Потолки держали подпорки, которые были стилизованы под березы. В центре стояли старые деревянные кресла. Была печь и комната, где хранили уголь и брикеты, за сценой находилась кинобудка.

Как ни крути, деревенский клуб — самое важное место для сельской молодежи. Девушки собирались на каждые танцы, как на свадьбу. Запряженные лошадьми возы привозили десятки ребят из соседнего села, так как там дискотеки заканчивались раньше. То, что творилось в этих стенах, на утро собиралось на скамейках за беседами бабушек, а со временем романтизировалось. Потешные истории можно услышать от местных и по сей день. К Кате и Павлу часто приходили жители и рассказывали, как они веселились здесь по молодости. Свадьбы, праздники, кино — все было в этом сельском клубе. Жители говорили, что сюда даже приезжал выступать симфонический оркестр Белтелерадиокомпании.

— Некоторые мои знакомые уверяли, что мы зря вложились в это место, ведь здесь собирались не только на торжества, но и на поминки, а значит, тут есть плохая энергетика. Меня такие аргументы совершенно не волновали, так как я в это не верю. Люди сами создают атмосферу вокруг себя. Тем более, что мы с мужем видели здесь больше радости, чем негатива.

Но и ее поубавилось, когда для оценки состояния дома, ребята привезли отца Павла. Тот сообщил им прискорбную новость — все нужно сносить. Клуб, которому больше 50 лет, был непригоден к реконструкции: крыша частично прогорела, стены были не в лучшем состоянии.

— Звучало неутешительно, но мы все равно захотели оставить часть от клуба. И это получилось сделать, хоть за слоем штукатурки даже не видно, что стены из старого бревна. По итогу каркас остался, а котельную, кухню и второй этаж мы уже пристроили. Получается, что гостиная заняла всю площадь старого клуба, а диван стоит на сцене.

Ремонт шел целых 4 года. На тот момент денег у семьи было немного, поэтому привлекать старались родственников и друзей. Отец Павла даже переехал сюда, заселился в вагончик, чтобы следить за процессом. Был прорабом.

В сельском клубе второго этажа не было, а чердак никак не использовался. Ребята сделали там три спальни, где могли бы останавливаться еще гости, а также гардеробную.

— Лестницу делал отец и мой брат. Я тоже участвовала — красила, — улыбается Катя. — На втором этаже мы также разместили небольшую комнату отдыха с креслами. Здесь я мечтала о панорамных окнах, но они были не для нашего бюджета. Единственное, что я бы сейчас переделала тут, так это гардеробную. На практике оказалось, что гораздо удобнее было бы ее расположить на первом этаже, чтобы не ходить туда сюда. Благодаря второму этажу дом в квадратуре увеличился до 300 «квадратов». Когда только строились, был популярен скандинавский стиль. В нем все просто и дешево. Одно время мы смеялись, что у нас дом — имитация: ламинат имитация дерева, электрокамин вместо камина, плитка под кирпич, потолки на вид деревянные, но это МДФ. Выглядит неплохо и при этом не тянет из кошелька последние деньги. Из натурального дерева у нас тут только панели на стенах. Их я увидела в Pinterest, который стал для меня эдаким учебником. Мы им закрыли все потребности в дизайне. До сих пор трачу на него больше времени, чем на TikTok.

Главную свою женскую мечту Катя осуществила в кухне. Там мойка установлена у самого окна.

— Представляла, как буду мыть клубнику и смотреть на свой зеленый участок, — смеется девушка. А вот от навесных шкафов отказалась Во-первых, они занимают много места. Во-вторых, чем больше зон хранения, тем больше у тебя собирается вещей.

Мы тоже ничего не знаем про энергетику клуба, но одно созданное место в доме так и притягивает к себе внимание.

— Уголок с выходом на террасу любимое место у нас и гостей. Тут изначально мы сделали окно, а вторую террасу и не планировали. Потом поняли, что все розетки в доме не нужны, но нет той, что нужна — сравнивает Катя. — Спустя два года мы решили, что нужен выход из кухни, ведь во дворе к нас стояла беседка. Не нужно нести продукты и посуду через весь дом. Терраса уже появилась позже, но место для нее лучше и не найти.

Напомним, жить в бывшем сельском клубе семья не планировала, но в 2017 в их семье появился ребенок. Родители решили, что для малыша важен свежий воздух и отсутствие громких соседей. Так они и переехали.

— Я долго не представляла, как буду жить в деревне. В сельской местности все-таки нет необходимой инфраструктуры, погулять по сути негде с ребенком. Но мы ходили по лесам, полям, цветы собирали — такое прекрасное детство было у детей. После 5 лет жизни здесь в город возвращаться не хочу. Мой муж сказал, что мы вложили в дом 100 тысяч долларов с учетом стоимости клуба, беседок и мебели. Я не считаю, что это много, так как за такие деньги в Минске можно двушку купить, но пространства будет меньше.

Деревенский клуб супруги купили вместе с участком в 30 соток. Здесь не было ничего кроме телефонной линии и электричества. Они пробили скважину, провели фильтры, теперь вода здесь такая мягкая, что даже тяжело смыть мыло.

— Отапливали дом изначально на твердотопливном котле. Когда пошли разговоры про дешевую электроэнергию и запуск АЭС, мы поставили электрокотел. На самом деле сейчас выходит практически та же сумма, что и при твердотопливном, но пользоваться им гораздо удобнее.

Поскольку Катя и Паша хотели сохранить назначение клуба, как место для тусовки, они решили иногда пускать в выходные дни в свою усадьбу «Белавус» гостей, а сами на это время уезжают в город.

Для отдыха на такой большой территории есть все: ручей, террасы и беседка. Поскольку рядом протекает Ислочь, то часто здесь устраивают сплавы на байдарках.

— Один из огромных плюсов этого места — это просторы, которые есть в деревне и окрестностях. Конечно, в доме всегда найдется работа, но теперь она приносит мне удовольствие. Я сама из маленького города и жила в частном доме. В детстве казалось, что прополка, чистка дорожек зимой от снега — это какой-то ад. Сейчас моя медитация, не поверите, — косить газон. Люблю это делать, тем более, что эффект сразу виден. Что касается огорода и сада, то мы их никогда не хотели. В этом году мама меня победила, и я таки сделала огород. Правда большая часть будет служить фотофоном. Для этого я посадила подсолнухи и кукурузу, а совсем менький «квадрат» отведен на зелень — показывает территорию Катя. — Мы гуляем здесь каждый день. Эта красота кажется обыденностью, но ценность ее не теряется. Наш дом — это лучший психолог и лучший курорт для нас. Так что welcome to вёска.

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