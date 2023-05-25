Пригожин послал сигнал Путину Владимир Фесенко

25.05.2023, 11:31

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Что начинается в России.

И в России, и в Украине бурно обсуждают интервью главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина российскому пропагандисту Долгову. Это интервью цитируют и анализируют в разных смыслах и контекстах. И это, конечно, очень занятный и поучительный материал как в политическом, так и в психологическом плане.

Я это интервью воспринимаю как диагноз, причем сразу по нескольким позициям.

Пригожин фактически признал провал так называемой СВО по двум главным целям, публично заявленным Путиным 24 февраля прошлого года, — денацификации и демилитаризации Украины. Более того, он также признал прямо противоположный результат этой «СВО». Вот прямые цитаты: «Мы сделали Украину нацией, которая известна всем во всём мире». … «Что касается демилитаризации: если у них было на начало спецоперации условных 500 танков, теперь 5 000 танков, если воевать умело 20 тысяч человек, то теперь 400 тысяч. Как же мы её демилитаризировали? Получается, что наоборот».

Гораздо важнее, что Пригожин фактически признал, что эта война России против Украины для украинцев является справедливой, а для России — несправедливой и захватнической. Это легко читается по оценкам и эпитетам действий обеих стран. Прямые цитаты: «Мы что сделали? Мы пришли по-хамски, прошлись сапогами по всей территории в поисках нацистов. Пока искали нацистов, наколбасили всех, кого можем». «Мы устроили эту драку». «Все что мы уже хапнули, это наше, а все, что не хапнули, это не наше».

Еще один диагноз от Пригожина — Россия эту войну не выиграет: «Есть оптимистичный и пессимистичный сценарии. В первый я мало верю. Европа и Америка устанут от украинского конфликта. Китай посадит всех за стол переговоров. Мы договоримся о том, что все, что мы уже хапнули, это наше, а все, что не хапнули, это не наше. Вряд ли этот сценарий возможен». … «Пессимистичный сценарий: украинцам дают ракеты, они готовят войска, безусловно, они будут продолжать наступление, пытаться контратаковать. Возможно, контрнаступление где-то случится успешным, они будут восстанавливать границы до 2014 года и это легко может случиться. Они будут атаковать Крым, будут пытаться взорвать Крымский мост, отсечь пути снабжения».

Очень хотел бы, чтобы интервью Пригожина почитал господин Орбан, который до сих пор убежден в том, что Россию невозможно победить.

С точки зрения диагноза настроений в российском обществе очень значим антиэлитный пафос пригожинской риторики. Мата в адрес российской элиты и ее отпрысков столько, что цитировать не буду. И наверняка это не только пригожинское мнение. Он отражает и резонирует настроения и на фронте, и у части людей в тылу, особенно, у так называемой «партии войны». Хотя некоторые кремлевские комментаторы уже записали Пригожина в «партию мира». Думаю, что это натяжки.

Он был и остается человеком войны и «солдатом удачи». Судя по содержанию интервью, украинцев, особенно украинскую армию, он уважает как сильного и достойного противника. Но Украина для него — это ситуативный противник, как в спорте. Раз Путин начал воевать против Украины, значит, надо воевать вместе со своими против чужих.

А вот главный противник Пригожина — это, как раз российские элиты. Вот кого он ненавидит всей душой. И у него уже прорываются угрожающие намеки: «Мы полноценная армия. Почему нас не пустили? Это произошло из-за интриг, из-за боязни того, что когда какая-то структура разрастается, она может начать диктовать условия и условно прийти на танках в Москву». … «Это раздвоение может закончиться как в 1917 году революцией, когда сначала солдаты встанут, а после этого их близкие встанут». … «И все закончится тем, что будет в одно мгновение Варфоломеева ночь. Жировство детей элиты закончится тем, что люди их на вилы поднимут».

Но при всем своем агрессивном антиэлитном пафосе Пригожин посылает сигналы лояльности Путину: «Мое политическое кредо: родину люблю, Путина слушаюсь, Шойгу на мыло, воевать будем дальше».

Парадоксальный персонаж Пригожин — Стенька Разин и Малюта Скуратов в одном человеке. Верный путинский опричник, который уже готов воевать с внутренними врагами и превращать Россию в Северную Корею (в буквальном смысле он так сказал). Но похоже, что на самом деле он хочет превратить всю Россию в большую ЧВК «Вагнер». Но где же там место Путину?

Вот и возникает дилемма для Пригожина — служить Путину до конца или в конце концов заменить Путина?

Но в еще большей степени это «дилемма Пригожина» для Путина — использовать верного боевого пса и дальше (и в Украине, и в Африке, и для острастки своих же элит), или, пока не поздно, нейтрализовать его? А то ведь начнет кусать своих, и в припадке бешенства может и до Путина добраться. Пригожина уже несет, и кто его знает, как далеко его может занести.

Перед 1917 годом в России была «распутинщина». А вот теперь начинается «пригожинщина». И по форме и по стилистике это вроде бы очень разные явления. Но, по сути, они похожи, так как являются признаком начала кризиса российского политического режима, и тогда (больше ста лет назад), и сейчас.

Владимир Фесенко, New Voice

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