Абсолютный рекорд: «следователи» выманили у минчанки более миллиона рублей

Абсолютный рекорд: «следователи» выманили у минчанки более миллиона рублей1
- 25.05.2023, 11:40
Женщина отдала не только свои деньги, но и деньги компании.
Лжеследователи выманили у минчанки более миллиона рублей.
Началось все традиционно: 5 мая в мессенджере 58-летней женщине позвонил неизвестный.
Мужчина представился сотрудником Следственного комитета и сообщил, что мошенники пытаются оформить кредит на ее имя, сообщает Следственный комитет.
Он сказал, что необходимо в кратчайшие сроки отменить заявку, а наличные денежные средства на банковских картах застраховать.
Выполняя указания мошенников, минчанка перевела на подконтрольные им счета все свои деньги, а также средства компании, директором которой она является.
Всего злоумышленникам удалось завладеть более 1 250 000 рублей.