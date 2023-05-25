Абсолютный рекорд: «следователи» выманили у минчанки более миллиона рублей 1 25.05.2023, 11:40

Женщина отдала не только свои деньги, но и деньги компании.

Лжеследователи выманили у минчанки более миллиона рублей.

Началось все традиционно: 5 мая в мессенджере 58-летней женщине позвонил неизвестный.

Мужчина представился сотрудником Следственного комитета и сообщил, что мошенники пытаются оформить кредит на ее имя, сообщает Следственный комитет.

Он сказал, что необходимо в кратчайшие сроки отменить заявку, а наличные денежные средства на банковских картах застраховать.

Выполняя указания мошенников, минчанка перевела на подконтрольные им счета все свои деньги, а также средства компании, директором которой она является.

Всего злоумышленникам удалось завладеть более 1 250 000 рублей.

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