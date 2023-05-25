В РФ застрелили «вагнеровца», отмечая его возвращение с войны в Украине 7 25.05.2023, 12:11

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Стрелял товарищ, которого наемник пригласил на застолье.

В Иркутской области страны-агрессора РФ экс-боец частной военной компании «Вагнер», признанной в мире преступной организацией, погиб после застолья в честь своего возвращения с войны в Украине.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza 25 мая.

Убийство произошло вечером 24 мая в поселке Карахун. Юрий С. выпивал со своим приятелем Константином.

Во время посиделок мужчины поссорились, и Константин выстрелил в Юрия из ружья. Полицию на место вызвал сам Константин, но спасти пострадавшего не удалось. Теперь стрелявшему грозит уголовное дело за убийство.

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