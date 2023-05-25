закрыть
25 мая 2023, четверг, 13:13
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Цены на газ в Европе рухнул до минимального уровня за два года

  • 25.05.2023, 12:29
  • 2,804
Цены на газ в Европе рухнул до минимального уровня за два года

И могут падать дальше.

Биржевые цены на газ в Европе впервые начиная с 20 мая 2021 года упали ниже $300 за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные ICE, передает отраслевое издание enkorr.

Стоимость июньского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах по состоянию на 10:25 по Киеву снизилась до $297,06/тыс. куб м, или 26,8 евро за МВт-час. С начала торгов цены снизились на 3,3%.

Цены на газ в Европе снизились к уровню июня 2021 года на фоне избытка предложения и прогнозов жаркого лета. Они сокращались из-за большого предложения СПГ, высоких запасов и падения спроса на газ на континенте. Дополнительными факторами могли стать первые совместные тендеры по закупке газа странами ЕС, а также увеличение доли ветрогенерации в выработке электроэнергии.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Путин, с вещами на выход
Путин, с вещами на выход Евгений Магда
Как белорусские предприятия «обросли» паразитами
Как белорусские предприятия «обросли» паразитами Артем Черников
Человек с бульвара Симона Боливара
Человек с бульвара Симона Боливара Владимир Халип
Камень, ножницы, забвенье
Камень, ножницы, забвенье Ирина Халип