Цены на газ в Европе рухнул до минимального уровня за два года 25.05.2023, 12:29

2,804

И могут падать дальше.

Биржевые цены на газ в Европе впервые начиная с 20 мая 2021 года упали ниже $300 за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные ICE, передает отраслевое издание enkorr.

Стоимость июньского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах по состоянию на 10:25 по Киеву снизилась до $297,06/тыс. куб м, или 26,8 евро за МВт-час. С начала торгов цены снизились на 3,3%.

Цены на газ в Европе снизились к уровню июня 2021 года на фоне избытка предложения и прогнозов жаркого лета. Они сокращались из-за большого предложения СПГ, высоких запасов и падения спроса на газ на континенте. Дополнительными факторами могли стать первые совместные тендеры по закупке газа странами ЕС, а также увеличение доли ветрогенерации в выработке электроэнергии.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».