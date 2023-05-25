«Поссорился с женой, выпил 200-граммовую бутылку водки и сел за руль» 10 25.05.2023, 12:36

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В Могилеве водитель Porsche Panamera протаранил остановку и сбил пешехода.

Пьяный водитель на Porsche насмерть сбил пешехода в Могилеве, сообщает областная Госавтоинспекция. ДТП случилось 20 марта в 22:40 на перекрестке проспекта Мира и улицы Космонавтов.

— Экипаж ДПС подал требование об остановке водителю Porsche Panamera, которое тот проигнорировал и устроил преследование на протяжении 1,5 км. На улице Строителей, вблизи дома №14, водитель не справился с управлением и выехал на тротуар, где сбил 30-летнего могилевчанина, — рассказали в ГАИ.

Нарушителем оказался нетрезвый 28-летний житель Могилевского района. Телеграм-канал Mogilev Online сообщает, что водитель Panamera протаранил остановку общественного транспорта на улице Строителей.

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В СК сообщили, что расследование уголовного дела завершено, следователи установили хронологию произошедшего.

— Накануне вечером обвиняемый приехал к дому тещи и на лестничной площадке пытался помириться с супругой, которая переехала с детьми к матери. Несмотря на уговоры, женщина отказалась идти на примирение, тогда прямо возле дома мужчина выпил 200-граммовую бутылку водки, а после сел за руль Porsche, как после он пояснил — чтобы перегнать машину на парковку. Двигаясь по городу, он попал в поле зрения сотрудников ГАИ. Зная, что он только что употребил алкоголь, мужчина попытался скрываться от дорожной милиции, — говорится в сообщении Следственного комитета.

— Уходя от преследования ГАИ, водитель иномарки проигнорировал требование дорожного знака «ограничение максимальной скорости» и превысил скорость более чем на 60 км/ч. На выезде с закругления дороги он допустил занос управляемого автомобиля, в результате машина наехала на бордюрный камень, затем выскочила на тротуар, по которому двигался пешеход. Сбив на своем пути остановку, Porsche окончательно остановился только врезавшись в стену многоквартирного дома.

Медосвидетельствование показало наличие в крови более 2 промилле алкоголя. Водителя собираются судить по ч. 4 ст. 317 УК РБ (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

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