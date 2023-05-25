Колонны российских войск уходят с Донбасса обратно в РФ 6 25.05.2023, 12:44

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иллюстративное фото

После рейда добровольцев под Белгород Кремль отозвал часть сил с фронта.

Российское командование перебрасывает часть войск РФ с Донбасса на территорию РФ. Они будут укреплять границы Белгородской, Брянской и Курской областей, уязвимость которых ярко продемонстрировал рейд российских добровольцев из легиона «Свобода России» и «Русского добровольческого корпуса», совершенный несколько дней назад.

В связи с решением Кремля с вечера 24 мая и в течение всей ночи через ряд временно оккупированной Луганской области шли огромные колонны военной техники. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский ветер».

По данным канала, с вечера 24 мая и до утра 25-го через Старобельск, Луганск, Краснодон тянулись огромные колонны российской военной техники. Началась переброска части войск с оккупированной части Донетчины в направлении территории РФ.

«Путин принял решение укрепить оборону Белгородской, Брянской и Курской областей после успешной разведывательно-диверсионной операции на Белгородщине. А значит, ослабить оборону на линии фронта в Луганской и Донецкой областях. Отводятся войска из районов Сватово, Кременной, Северодонецка, Лисичанска», – пишет канал.

Переброску войск подтверждают перехваченные разведчиками разговоры российских оккупантов, а также данными аэроразведки.

«Вместе с отведением сил ЧВК «Вагнер» из района Бахмута, похоже, намечается еще один жест «доброй воли» или отрицательное наступление вплоть до линии обороны вдоль Северского Донца, которая была на момент вторжения 24.02.2022», – предполагают авторы канала.

Как сообщал сайт Charter97.org, 22 мая бойцы «Российского Добровольческого Корпуса» заявили об очередном прорыве российской границы. В Белгородской области вводили режим контртеррористической операции, его уже отменили.

Ранее легион «Свобода России» заявил, что вместе с «Русским добровольческим корпусом» «полностью освободил» населенный пункт Козинка в Белгородской области РФ, а также зашел в населенный пункт Грайворон и приступил к его штурму.

23 мая российские добровольцы вошли в село Богун-Городок в Борисовском районе Белгородской области.

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