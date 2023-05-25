Полковник ВСУ: Российские генералы создали огромные «котлы» для своей армии 25.05.2023, 13:15

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На фронте шириной в 500–600 километров войска РФ попали в капкан.

Российское командование своими силами сформировало огромные «котлы» для своей армии. В то же время после провала россиян под Бахмутом ВСУ не следует торопиться и начинать наступление на том же направлении.

Об этом в ежедневной фронтовой сводке для «24 канала» рассказал полковник ВСУ в запасе, военный эксперт и летчик-инструктор Роман Свитан.

Российское командование создало «капканы» для своей армии

Военный эксперт отметил, что события в Белгородской области стали возможны, поскольку у россиян граница ни в одном месте не обустроена под боевой режим. Даже там, где она граничит с Украиной, против которой Россия ведет войну.

«Более того, вся российская армия сейчас сконцентрирована на фронте в Украине. Следовательно, полностью открыто направление на северо-восток, на Москву. Там можно до Уральского хребта дойти и не встретить никакой преграды», – заявил Роман Свитан.

По его словам, после начала войны против Украины российское командование всю свою боевую армию фактически загнало в «капкан». Более того, почти всех военных еще и расположили вдоль морской линии.

«Где-то на ширину 500–600 километров они прижаты к Черному и Азовскому морям. Худшего расположения для войск вообще нельзя было и придумать», – убежден полковник ВСУ в запасе.

Специалист иронизирует, что действия вражеских генералов выглядят так, будто им приказали убить российскую армию. Поэтому они и начали делать это еще 24 февраля 2022 года, когда растянули линию фронта на 2,5 тысячи километров.

«Затем все остатки армии вместе с мобилизованными и остатками техники загнали в капкан в районе Азовского моря. Это нужно медаль давать за уничтожение российской армии. Если бы мы это сами придумали, то даже выполнить не смогли бы», – заявил Роман Свитан.

Он убежден, что российские партизанские движения сейчас ощутимо помогают Силам обороны Украины. Ведь они снова заставляют россиян растягивать войска на гораздо большую протяженность фронта.

«Только пойдут перебрасывания российских войск в Белгородскую, Брянскую и Курскую области, начнутся наши прорывы. Тогда у них будет гореть повсюду – и на нашем фронте, и на просторах России», – рассказал военный эксперт.

Освобождение территорий в режиме обороны

Комментируя также вопрос боев за Бахмут, военный эксперт отметил, что сейчас речь об освобождение города не идет, поскольку он полностью уничтожен, а лишь об удержании командных высот. Поэтому оптимальный вариант для ВСУ – и дальше держать высоты вокруг Бахмута.

«Задача стоит не столько окружить Бахмут и уничтожать российские войска, сколько просто занять командные высоты. Это главная задача любой армии, которая на конкретном этапе находится в обороне», – подчеркнул Роман Свитан.

Он убежден, что ВСУ наступают в районе Бахмута не для прорыва позиций российских войск, а для того, чтобы занять командные высоты и удерживать оборону.

«Наступать на Донбассе из-под Бахмута по разным причинам невыгодно. Там несколько линий, которые пройти практически невозможно. Нам выгоднее занять линию Горловка – Курдюмовка – Часов Яр – Верховка – Соледар – Северск», – отметил полковник ВСУ в запасе.

По его словам, именно здесь до зимы проходили рубежи обороны, на которых украинские войска и не впустили россиян в сторону Славянска и Краматорска.

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