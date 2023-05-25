Будем побираться: многодетная белорусская семья попробовала жить на среднюю зарплату 25.05.2023, 13:11

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Результаты эксперимента выкладывают в TikTok.

В конце апреля гомельчанка Юлия решила провести эксперимент: семьей из пяти человек прожить на 1500 рублей в месяц. Это примерно средняя зарплата белоруса после уплаты налогов. Свои результаты белоруска публиковала в TikTok. На 22 день у супругов осталось 157 рублей. Эксперимент продолжается.

Семья Юлии состоит из пяти человек: она с мужем, плюс трое детей — младшему чуть более полутора лет, среднему три года и старшему ребенку пять. Девушка понимала, что в 1500 рублей вложиться им будет трудно, но супруги решили распределить бюджет так, чтобы им хватило на самое необходимое.

— Ремонт мы за эти деньги делать не будем, но базовые потребности будут входить: питание, проезд, коммунальные счета, покупка детям какой-то сезонной одежды и обуви, — объявила тиктокерша. — Мне пишут, что люди на зарплату 700−800 рублей едва концы с концами сводят. Вот мы и проверим.

К слову, зарплату до 800 рублей наниматели предлагают по 53,4 тысячи вакансий (всего — 119,8 тыс. предложений по работе на 25 мая размещено в общереспубликанском банке вакансий). При этом зарплаты в объявлениях, как правило, указывают до уплаты налогов.

Каждый день супруги делают покупки, Юлия делала об этом видео отчет — рассказывает, что приобрели и сколько денег осталось. Отметим, что дорогие продукты или одежду семья не покупала. В основном это была продукция белорусского производства — творог и сыры, сосиски, колбаски полуфабрикат, субпродукты и прочие. Приобретали овощи фрукты, но дорогой экзотики среди них не было, разве что в меню попали клубника и авокадо.

Чаще всего Юлия готовила еду для семьи сама, но были и заказы готовых блюд. К примеру, супруги покупали роллы на 41,94 рубля, а один раз сходили на гастрофест, где оставили 36,5 рубля. Один раз к гомельчанам приходили гости — Юлия приготовила салаты, сделала бутерброды из красной рыбы.

В числе ее покупок семьи была легкая одежда для детей Mark Formelle, Sinsay и других из масс-маркетов, за нее гомельчанка заплатила 133 рубля. Также Юлия приобрела для себя недорогую косметику на 37 рублей, а также сделала маникюр за 30 рублей. Ее супруг один раз сходил в парикмахерскую, его стрижка стоила 17 рублей. Также семья покупала 20 литров дизтоплива.

В одном из роликов, снятом на 13 и 14 день эксперимента, хозяйка сообщила, что у них осталось 594 рубля.

«Очень сложный момент для меня — это отсутствие свежих цветов, которые я привыкла получать очень часто. Пока что довольствуюсь очаровательным букетом за ноль рублей ноль копеек и ностальгирую», — написала девушка и продемонстрировала букет сирени в вазе.

В последнем ролике Юлия написала о тратах с 20 по 22 дни эксперимента. Из 1500 рублей у нее оставалось 157 рублей.

— У нас заканчиваются деньги и мы будем побираться. Если нам не хватит, то мы просто возьмем остальные свои деньги и будем жить как и раньше, — сообщила блогер.

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