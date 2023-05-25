«Начни зарабатывать от 3500 рублей в месяц» 25.05.2023, 13:40

Как белорусы становятся жертвами мошенников.

История эта раскручивалась постепенно, обрастая подробностями и удивительными завихрениями. Неожиданным образом вскрылась серьезная проблема, которая касается многих.

В век информационных технологий некоторым кажется, что именно IT-сфера – самый надежный способ разбогатеть. А тут еще и всякого рода менторы, коучи и мотиваторы обещают научить зарабатывать большие деньги быстро и без особых усилий.

В результате люди попадают в ловушки, из которых выбраться бывает очень тяжело. С относительно новым явлением под названием «инфоцыганство» разбирался корреспондент Tochka.by.

Как заманить людей в ловушку

Инфобизнесмены, обещающие быстрое обогащение, активно проникают и в сферу программирования. Причем некоторые делают это так навязчиво и агрессивно, что бросают тень на всю область онлайн- и оффлайн-обучения.

В интернет-пространстве от таких коучей бывает настолько шумно, что к ним уже прилип специальный термин – «инфоцыганство».

С подачи читателей мы обратили внимание на минскую IT-школу Overone. Вполне вероятно, что среди ее выпускников немало тех, кто остался удовлетворен полученными знаниями. Однако немало и считающих себя обманутыми.

Их истории разворачивались по схожему сценарию. Сначала люди натыкались в глобальной сети на рекламные ролики некого Эдварда Хомицкого, представлявшегося владельцем IT-компании, который бодро рассказывал о том, как стать успешным программистом.

В роликах Хомицкого один из главных посылов таков: «Начни зарабатывать от 3500 рублей в месяц. Без опыта. С полного нуля. Без знания английского!»

И в конце едва ли не каждого ролика призыв: «Кликай по ссылке!» А там – запись на бесплатный вебинар в IT-школу Overone.

Кому же не хочется высоких доходов? Тем более, что обещают обучить на таких привлекательных условиях: «с нуля и без английского».

Нам удалось пообщаться с людьми, которые клюнули на ролики Хомицкого, и у которых общение с Overone не задалось.

Как вернуть деньги за неоказанную услугу

Ольга рассказала, что давно уже подумывала о смене профессии. Тем более, что IT-сфера представлялась перспективной. Записалась на вебинар к Хомицкому: «Эдвард – активный, позитивный, завлекает хорошо».

А вот с усвоением программы у Ольги возникли проблемы.

«Возможно, это особенности моего мышления, но я должна увидеть картинку полностью и понять, из чего она состоит. С чего начать? Для чего это делается? Как я буду это использовать? Увы, никто не объяснял», – говорит Ольга.

Уже после четвертого урока она увидела, что с заданиями не справляется. Сказала, что хочет бросить курсы и вернуть деньги, но менеджеры отговорили, дескать, надо верить в себя – и все получится.

Тем не менее, у нее по-прежнему не получалось: «Наверное, нужно было попробовать дать мне другое направление или объяснить в ином русле, как было обещано. Но этого не сделали».

По словам Ольги, если слушатель чего-то не понимал, преподаватель советовал изучать дополнительные материалы самостоятельно.

До окончания четырехмесячных курсов девушка все же дотерпела. Итоговую работу не сдала (не справилась), сертификат не получила.

Сейчас ходит в другую IT-школу, на годовые курсы. Говорит, что разницу почувствовала сразу же, потому что людям без специальных знаний все растолковывается с азов.

С учетом обретенного опыта считает, что потенциальным программистам нужно для начала «не слушать разглагольствования тренеров», а ходить на бесплатные пробные уроки. Это сейчас во многих школах практикуется.

«После семи занятий специалисты подсказывают, каким направлением в IT-сфере лично вам предпочтительнее заняться. Ориентируют и направляют», – говорит Ольга.

Как вернуть 99% потраченных денег

Алена рассказала, что вынужденно бросила курсы по семейным обстоятельствам, отучившись всего пару дней, примерно 1% от общего объема.

Она обратилась в Overone, дескать, верните мои денежки за неоказанную услугу. Фирма сначала тянула с ответом, потом указала, что может вернуть только 40% оплаченной суммы. Девушка еще раз внимательно изучила подписанный договор и не нашла такой нормы.

Тогда Алена оформила претензию, на что юрист IT-школы сказала, что договор заключался с Хомицким, а мы, дескать, вообще не в курсе.

Пришлось позвонить на «горячую линию» в общество защиты прав потребителей. Там не удивились, сказали, что Overone знают, посоветовали, как правильно оформить официальную претензию.

Как только Алена обмолвилась об этом представителям IT-школы, с ней связался бухгалтер фирмы Хомицкого и запросил реквизиты для оформления возврата денег. В тот же день несостоявшейся слушательнице вернули 99% от оплаченной ею суммы.

Нужно знать, в какую дверь постучаться

Еще одна девушка Екатерина рассказала, что возврата денег пришлось ждать восемь месяцев. Она очень быстро поняла, что программирование – это не ее, и оставила курсы буквально через пару занятий. В Overone наотрез отказывались рассчитаться с ней, поэтому пришлось бороться.

Некоторые этапы противостояния с IT-школой Overone она описала на полях ресурса «Отзовик».

«Никто в этой компании не заинтересован в том, чтобы вас чему-либо обучить и чтобы вы получили какую-либо профессию в IT. Вся их деятельность нацелена на то, чтобы отчитать сухой непонятный материал, а разобрались вы или нет, это уже дело десятое», – указала Екатерина.

Она также пришла к выводу, что со знаниями, полученными на курсах, невозможно устроиться в IT-сферу. Нужно либо продолжать осваивать профессию самостоятельно, либо «спасибо, что прослушали наш пустой курс, который с таким же успехом могли бы изучить самостоятельно на YouТube бесплатно».

«Пожалуйста, не совершайте моих ошибок и думайте прежде, чем поддаться на навязчивую рекламу», – написала девушка.

«После того, как я разместила в интернете отзыв про курсы, мне звонили по 3-5 человек в день, которые тоже хотели деньги вернуть. У некоторых проблема не решалась с 2021 года», – рассказала Екатерина корреспонденту Tochka.by.

Пострадавшие объединились в группу из 15 человек, кто-то действовал самостоятельно. Люди обратились в правоохранительные органы, к юристу по защите прав потребителей. Дело дошло до суда.

Вырвать деньги все же удалось, но это стоило сил, нервов, времени.

Когда «препарируют» специалисты IT

В глобальной сети подобных историй немало. Некоторые бывшие слушатели курсов порой высказываются очень резко, давая волю эмоциям и не всегда литературным словам.

Интернет-издание dev.by, которое рассказывает про белорусское IT, посвятило Overone уже несколько публикаций. Отмечается агрессивность рекламных кампаний, которые проводит эта школа, непрозрачность расценок за услуги.

Корреспонденты dev.by связались с некоторыми студентами, которые учились в IT Overone. Из десяти слушателей курсов лишь двое остались довольны.

Люди, в частности, отмечают, что в школе дают недостаточно знаний, чтобы попасть не то что в большинство компаний, но даже в собственный отдел разработки IT Overone.

Кто такой Эдвард Хомицкий

Прежде чем предоставим слово одному из главных фигурантов этих историй, несколько слов о нем самом.

Эдварду Хомицкому 23 года, специального технического образования у него нет. Окончил суворовское училище, потом обучался на военном факультете БГУ, на третьем курсе перевелся на факультет международных отношений. Десять месяцев таксовал.

О себе он как-то рассказал, что в IT-компаниях никогда не работал, сразу основал свое предприятие: «Да, я не работал ни в какой IT-компании, и я хотел зарабатывать большое количество денег. Зарплаты в две тысячи долларов мне было мало.»

На странице собственного сайта Хомицкий охарактеризован предельно «скромно»: «Лучший IT-ментор в Республике Беларусь!» Overone называет его и того круче – «одним из лучших IT-менторов в СНГ».

Является лицом бренда Overone, продвигает курсы на различных площадках.

В 2022 году принял участие в шоу «Сердце Ивлеевой». Безуспешно пытался понравиться 31-летней блогерше, которая выбирала себе жениха.

Что говорит «лучший ментор» Беларуси

Эдвард Хомицкий пояснил Tochka.by, что курс обучения в IT-школе действительно рассчитан на людей, начинающих с нуля: «Для бабушек, которые не знают, как включать компьютер».

Эдвард рассказал, что ни в одном из рекламных роликов он не обещает, что человек будет зарабатывать 3500 рублей сразу.

«Я всегда говорю: для того, чтобы устроиться в IT-компанию, надо опыт коммерческой разработки. Этот опыт люди могут получить на стажировке в нашей компании... Причем бесплатно», – заверил Хомицкий.

А вот видео из Instagram самого Хомицкого.

«Средняя заработная плата в Беларуси – одна тысяча рублей. Это тебе не нужно! (…) Я хочу рассказать тебе, как IT-специалисты без опыта, с полного нуля и без знания английского зарабатывают от 3500 рублей в месяц», – жизнерадостно вещает Эдвард.

Что касается английского, то хорошего уровня он нужен только для работы с зарубежными партнерами, если таковых нет, достаточно пятидесяти слов, считает Хомицкий.

С его слов, сейчас на курсах Overone 4700 человек.

«Мы занимаем первое место в Беларуси по количеству учеников. За последние три месяца негативных отзывов сколько? Один, два, три, четыре. Можно по пальцам пересчитать. Максимум 10 негативных отзывов», – рассказал ментор.

По его оценке, критиков можно разделить на три категории.

К первой принадлежат люди, которые на курсы не ходили, наблюдали со стороны, но оценили все негативно.

Вторая группа – конкуренты: «Это просто дичь. Я их вообще не комментирую».

Третья категория – слушатели, у которых действительно есть негативные отзывы. «Я не говорю, что мы всем нравимся. Нет. Насильно мил не будешь. Кто-то говорит, верните деньги. Окей. Всегда решаем вопрос», – сказал Эдвард.

Комментарий юрисконсульта

Мы также связались с юрисконсультом регионального общества защиты потребителей Натальей Гурневич. Именно она представляла и продолжает до сих пор представлять интересы обиженных IT-школой Overone.

Наталья рассказала, что впервые к ней за консультацией обратились шесть слушательниц курсов примерно год назад.

Истории у всех схожие: просмотр роликов, а затем вебинара Хомицкого, посещение бесплатного занятия, на котором Эдвард красиво рассказывал, что начинал с нуля, а затем заработал на Mercedes и квартиру.

Девушек перспектива быстрого освоения новой профессии привлекла, они заплатили за курсы, некоторые взяли кредит.

Буквально с первых занятий они начали подозревать, что с курсами что-то не так: к примеру, компьютеры нужно приносить свои, занятия вел 19-летний студент, основным помощником в обучении стал интернет.

Главные претензии слушательниц таковы: они не получили новые знания и навыки, реклама в исполнении Хомицкого – это распространение ненадлежащей информации, пояснила Гурневич.

После разбирательств претензии девушек были удовлетворены в полном объеме. После этого к Наталье потянулись и другие пострадавшие.

«Все повторяется до сих пор. Мне продолжают писать в социальных сетях. С 16 людьми я уже побывала в суде. Еще десятерым помогала оформлять письменные претензии. В результате удалось прийти к мировым соглашениям. Деньги людям вернули», – рассказала юрисконсульт.

В нынешнем году к ней за помощью уже обратилось семеро человек.

Как не стать жертвой инфоцыган

Для того, чтобы не оказаться в затруднительном положении, Наталья Гурневич советует внимательно читать договор, который потребитель собирается подписывать.

Если речь идет об оказании образовательных услуг, там должно быть указано количество часов занятий, их продолжительность, а также сведения об образовательной программе.

Юрист также рекомендует не вносить стопроцентную предоплату за курсы: «Пусть это будет оплата частями, после каждого семестра, но не сразу все до рубля».

Она считает, что нужно обязательно знакомиться с отзывами в интернете, причем на разных ресурсах.

«Не лишним будет также отыскать реальных людей, которые прошли курсы, и расспросить их обо всех нюансах», – советует Гурневич.

Она убеждена, что при обнаружении каких-либо проблем нужно заявлять о них оперативно, а если курсы категорически не нравятся, расторгать договор сразу же, не дожидаясь, когда обучение будет завершено.

Что такое инфоцыганство

Википедия трактует инфоцыганство как вид мошенничества, при котором коуч представляется богатым и успешным человеком и продает информационные продукты: гайды, курсы, книги и другие обучающие материалы, не имеющие никакой практической ценности.

Термин впервые появился на свет в 1985 году с подачи американского журналиста и писателя Стивена Леви. В книге «Хакеры: герои компьютерной революции» он так обозначил тех, кто незаконно добывает и использует информацию для выманивания денег с использованием информационных технологий.

Позже термин распространился на инфобизнесменов, проводящих под видом обучения коучинги личностного роста, сводящиеся к коротким тренингам и марафонам, обогащающим их организаторов.

На тренингах не обучают конкретным навыкам, а рассказывают о важности уверенности в себе, умении расставлять приоритеты и так далее.

Основные признаки инфоцыганства

Отличить настоящего эксперта от «дутого» бывает достаточно сложно. И все-таки определенные критерии существуют.

У так называемого коуча, как правило, нет реального опыта работы и тем более достижений.

Тренер стремится давить на эмоции и болевые точки аудитории (стремление к богатству и успеху при минимальных усилиях, успешность в личной жизни и тому подобное).

Отсутствие обучения конкретным навыкам. Идет расчет на то, что люди некомпетентны и могут среагировать на громкие призывы.

Много информационного шума. Реклама запускается по всем соцсетям, искусственно разгоняется дискуссия в тематических пабликах, пишутся фейковые отзывы.

Обещание легкого заработка. Если же у людей что-то не получается, то они сами в этом виноваты – недостаточно старались.

Неудобные комментарии, где ставится под сомнение компетентность тренера, удаляются, их авторы оперативно блокируются.

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