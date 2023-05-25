Лопнувший шарик ослика Иа Александр Коваленко

25.05.2023, 13:41

Александр Коваленко

Выход ЧВК «Вагнер» из Бахмута плохо закончится для российской армии.

Мне Пригожин своими действиями все больше напоминает лопнувший шарик ослика Иа, который входит и выходит... входит и выходит...

Что же до нынешнего «выхода» ЧВК «Вагнер», то я воспринимаю его с долей скепсиса и вот почему.

Сейчас в Бахмуте находится около 4 тысяч голов ЧВК «Вагнер». Вывод этого количества из города потребует от РОВ их кем-то заменить. Возникает вопрос, откуда у РОВ появится из неоткуда 4 тыс. лишних тел?

Буквально на днях в Белгородской области был проведен отличный перформенс с прорывом границы.

Этот прорыв ярко продемонстрировал то, что у россии нет на сегодня достаточного ресурса, чтобы прикрывать границу. Для этого они срочно перебрасываются подразделения 3 МСД из Луганской области, но и этого будет недостаточно, чтобы обеспечить безопасность 700 км границы. Но к чему это я?

Произошедшее в Белгородской области, а затем переброска 3 МСД лишь показали, насколько критическая ситуация у РОВ с свободным людским ресурсом. Им его критически не хватает, чтобы не то, чтобы обеспечивать устойчивость флангов в зоне БД, а даже для прикрытия своих собственных территорий.

Именно поэтому командование РОВ вынуждено ослаблять один плацдарм, дабы усилить другой.

А что же Бахмут? Откуда перекинут туда ресурс? Из-под Авдеевки, где накануне утратила боеспособность 110 МСБр «ДНР»? Или из под Угледара и Кременной, где наступление провалилось в зачатке?

Таким образом выход ЧВК «Вагнер» может очень плохо закончиться для РОВ как в Бахмуте, так и около Бахмута. И из этого делаем простой вывод – Пригожину не дадут полностью вывести своих наемников из города, а только часть из них для необходимой «кашевару» показухи...

Показухи, оправдывающей его выход «победителем». Мол, объявил же о том, что ЧВК «Вагнер» «полностью» захватили Бахмут? Достиг цели? Теперь выходит на покой и прямым маршрутом на Россию. А то, что регуляры потеряют контроль над Бахмутом через несколько недель...

Ну так именно поэтому Пригожин и спешит свалить из Бахмута «победителем», чтобы потом, уже в спокойной обстановке, развернуть очередную информационную кампанию против Шойгу и Герасимова, когда регуляры начнут дальше сыпаться по флангам и вынуждены будут бежать из Бахмута.

Задумка «кашевара» до примитивного проста, но опять-таки, перспективы полного вывода «вагнеровцев» я не вижу. Часть из них, и немалая, в любом случае должна будет остаться в городе, а все остальное, исключительно часть традиционного спектакля Пригожина.

Александр Коваленко, t.me

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