закрыть
25 мая 2023, четверг, 15:04
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Китайская игра «в подкидного дурака»

1
  • Телеграм-канал «СерпомПо»
  • 25.05.2023, 14:04
  • 3,972
Китайская игра «в подкидного дурака»
Ли Хуэй

На этом пожали руки и распрощались.

Китайское руководство, якобы занимающееся поддержкой мирного урегулирования в Украине, превратило этот процесс в клоунауду. Само оно, вероятно, считает, что поступает очень умно и обманет всех. Но на деле эта его глупая имитация ничего, кроме насмешки вызвать не может.

Очередной шаг спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй сделал в Германии. Ранее он призывал «накапливать взаимное доверие», теперь заявил, что поддерживает инициативы Европы, если они связаны с поиском первопричин «кризиса». И напомнил рекомендацию председателя Си всем сторонам «начинать с себя» на пути выхода из кризиса.

Германия, нужно сказать, отлично понимая, что ничего кроме болтовни от Ли Хуэя не услышит, отправила на встречу с ним статс-секретаря МИДа. Тот обозрел предложенную ему китайскую «лапшу» и вежливо, остроумно ответствовал, что Германия высоко оценивает усилия Китая. На этом пожали руки и распрощались.

Первопричины военных «кризисов» (Украина, Тайвань), товарищ Ли Хуэй, это диктаторские режимы, готовые воевать. Поэтому ваш товарищ Си может последовать собственной рекомендации и «начать с себя», объявив, что ни при каких обстоятельствах не будет воевать за Тайвань. Когда вы, китайские руководители, это сделаете, тогда и будете поучать мир, как ему надо поступать. Выискались тут хранители мудрости Вселенной.

Телеграм-канал «СерпомПо»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Путин, с вещами на выход
Путин, с вещами на выход Евгений Магда
Как белорусские предприятия «обросли» паразитами
Как белорусские предприятия «обросли» паразитами Артем Черников
Человек с бульвара Симона Боливара
Человек с бульвара Симона Боливара Владимир Халип
Камень, ножницы, забвенье
Камень, ножницы, забвенье Ирина Халип