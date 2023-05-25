Китайская игра «в подкидного дурака» 1 Телеграм-канал «СерпомПо»

25.05.2023, 14:04

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Ли Хуэй

На этом пожали руки и распрощались.

Китайское руководство, якобы занимающееся поддержкой мирного урегулирования в Украине, превратило этот процесс в клоунауду. Само оно, вероятно, считает, что поступает очень умно и обманет всех. Но на деле эта его глупая имитация ничего, кроме насмешки вызвать не может.

Очередной шаг спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй сделал в Германии. Ранее он призывал «накапливать взаимное доверие», теперь заявил, что поддерживает инициативы Европы, если они связаны с поиском первопричин «кризиса». И напомнил рекомендацию председателя Си всем сторонам «начинать с себя» на пути выхода из кризиса.

Германия, нужно сказать, отлично понимая, что ничего кроме болтовни от Ли Хуэя не услышит, отправила на встречу с ним статс-секретаря МИДа. Тот обозрел предложенную ему китайскую «лапшу» и вежливо, остроумно ответствовал, что Германия высоко оценивает усилия Китая. На этом пожали руки и распрощались.

Первопричины военных «кризисов» (Украина, Тайвань), товарищ Ли Хуэй, это диктаторские режимы, готовые воевать. Поэтому ваш товарищ Си может последовать собственной рекомендации и «начать с себя», объявив, что ни при каких обстоятельствах не будет воевать за Тайвань. Когда вы, китайские руководители, это сделаете, тогда и будете поучать мир, как ему надо поступать. Выискались тут хранители мудрости Вселенной.

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