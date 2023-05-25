Майор ВСУ: Бахмут могут окружить вместе с российскими войсками 1 25.05.2023, 14:23

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Алексей Гетьман

Оккупантам в разрушенном городе будет крайне тяжело держать оборону.

Сегодня главарь ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что начался вывод его наемников из Бахмута Донецкой области. Как это отразится на боях в Бахмуте и что ждет «вагнеровцев» дальше?

Об этом сайт Charter97.org поговорил с майором запаса Вооруженных сил Украины, ветераном российско-украинской войны Алексеем Гетьманом.

— На существовании самого ЧВК это может отразиться исключительно позитивно. Ведь таким образом они смогут сохранить свой личный состав. Если бы они и дальше оставались в Бахмуте, то от «Вагнера» бы ничего не осталось.

Пригожин говорил о том, что начнет выводить свои войска с 25 мая, потому что якобы свою задачу они выполнили. Именно за этой ЧВК было «закреплено» Бахмутское направление, перед ними была поставлена задача по захвату города. Получилось у них или нет, с какими последствиями для вооруженных сил РФ, — это уже не имеет значения.

Пригожин снял видео, доложил Путину, что Бахмут «полностью захвачен» и поэтому они имеют полное право выйти на ротацию, чтобы восстановить силы. На самом деле Пригожин хитрит.

Он прекрасно понимает, что, во-первых, полностью Бахмут не захватил. Во-вторых, Бахмут изначально рассматривался как плацдарм дальнейших наступательных действий РФ. Сейчас они так его не рассматривают, ни про какие дальнейшие наступательные действия в сторону Часового Яра, Константиновки, Славянска и речи не может быть. Сил и средств на это у них нет.

Также с севера и юга возле Бахмута украинские войска начали контрнаступательные действия. Идет незначительное, но постоянно продвижение. Как сказала замминистра обороны Украины Анна Маляр, ВСУ взяли Бахмут в полукольцо, а командующий Сухопутными войсками Александр Сырский заявил о тактическом окружении.

Это означает высокую вероятность того, что Бахмут будет окружен с теми российскими войсками, которые там находятся. Или же российским войскам, когда они поймут, что окружение неизбежно, нужно будет срочно выходить из этого города. Вот в этом и есть хитрость Пригожина. Он понимал, что рано или поздно это произойдет, а скорее даже очень рано. Поэтому он и выводит войска из Бахмута.

По мнению украинского офицера, не имеет значения, кто зайдет в Бахмут после:

— В ЧВК «Вагнера» — это более-менее подготовленные профессиональные наемники, а те воинские подразделение, которые зайдут после, будут слабее. Вот Пригожин и снял с себя всю ответственность вместо того, чтобы остаться виноватым в поражении на этом участке фронта.

По мнению Гетьмана, очевидно, что будет происходить в Бахмуте дальше:

— Российским войска в разрушенном городе будет крайне тяжело держать оборону. В урбанизированной местности можно строить какие-то фортификационные сооружения и как-то воевать, а вот в разрушенном — сложнее. Поэтому ждем хороших новостей для нас.

Отвечая на вопрос о том, какая судьба ждет Пригожина, майор ВСУ сослался на военного преступника Гиркина-Стрелкова, который известен скандальными заявлениями:

— В Кремле идет политическая борьба между Шойгу, Пригожиным, Герасимовым и тем же Патрушевым. За каждым из этих людей стоит какая-то сила, в том числе — и за Пригожиным. Скорее всего, эта борьба продолжится.

Очевидно, что Пригожин хочет занять место в политикуме РФ. Он достаточно популярен в России. К примеру, гимн ЧВК «Вагнера» с начала года занимал первые места в российских музыкальных хит-парадах. Нравится россиянам его такое быдлоповедение, оно вызывает у них чуть ли не восхищение.

Думаю, что он уже вывел себя из-под удара. Когда будет окончательно понятно, что Россия проиграла войну, это будет закреплено не только фактически, но и юридически, то внутри политикума РФ будут разборки. Тогда хитрый Пригожин уже не будет виноват, на него всех собак вешать не будут.

Также Гетьман прокомментировал заявление советника Офиса президента Украины Михаила Подоляка о том, что ВСУ уже начали контрнаступательную операцию:

— Когда будет писаться история этой войны, то будет устанавливаться дата, когда началось контрнаступление. Однако это тоже все достаточно условно. Я считаю, что наше контрнаступление началось с момента, когда мы начали атаковать российские объекты в тылу врага, во временно оккупированном Крыму и так далее.

В принципе, это все составляющие одного большого действия. Даже то, что сейчас происходит в Белгородской области, где повстанцы-россияне пытаются контролировать какие-то территории, можно сложить в один пазл картины наступления.

Украинское военное руководство говорило о том, что контрнаступление, которое мы хотим провести, не будет похоже на те, которые мы привыкли видеть по каким-то фильмам про Вторую мировую войну или голливудским. Это будет неожиданно для всех, а в первую очередь — для врага.

Сейчас мы видим, что действительно все происходит достаточно неожиданно. Главное то, что мы увидим в конце этих действий. Насколько они будут удачными и как далеко мы сможем продвинуться и обескровить ВС РФ, учитывая то оружие, которое поставляют наши партнеры, включая дальнобойные ракеты, а далее, возможно, самолеты F-16. Думаю, что на следующем «Рамштайне» эти вопросы будут подниматься.

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