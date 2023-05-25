В Беларуси продают уникальную графскую усадьбу 25.05.2023, 14:48

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Цена как у загородного дома.

В Чечерске с аукциона пробуют продать бывшую усадьбу графа Чернышева-Кругликова. Историческая постройка попадает на торги не в первый раз. Первоначальную стоимость уже снизили на 50%. Realt написал о том, что это за здание, и сколько за него просят.

Бывшая усадьба, которая местным жителям больше знакома как дом пионеров, находится в Гомельской области в городе Чечерске, на улице Ульянова, 6. Это − памятник архитектуры XIX века, сочетающий в себе черты романтизма и поздней готики.

Площадь исторической постройки — 1129 квадратных метров. Ранее в двухэтажном кирпичном здании были все коммуникации, но сейчас их состояние не известно. Усадьба является историко-культурной ценностью третьей категории.

Стартовая цена лота — 429 тысяч рублей (146 тысяч долларов). Для участия в торгах потенциальные покупатели должны внести задаток в размере 85,9 тысяч рублей.

Торги пройдут на электронной площадке Белорусской универсальной товарной биржи 5 июня.

Усадьба графа Чернышева-Кругликова была заложена в первой половине XIX века. Окончательно ее строительство завершилось в 1860 году. С 1905 года в усадьбе работала земская школа. В годы войны здание переделали в конюшню. В послевоенное время там размещались детская библиотека и дом пионеров. В настоящее время бывший комплекс законсервирован: он не используется и нуждается в масштабном ремонте. О былом величии постройки свидетельствуют сохранившиеся детали − балконы и летняя терраса, украшенные ажурным чугунным литьем.

После смерти бездетного Захара Григорьевича все его владения, включая Чечерск, перешли к младшему брату Ивану. После Чечерском владели его сын Григорий Иванович и внучка Софья Григорьевна. В 1828 году Софья Григорьевна вышла замуж за Ивана Кругликова, которому передала имя, титул, герб и майорат графов Чернышевых. Так было положено начало графского рода Чернышевых-Кругликовых.

Строительство роскошного дворца в Чечерске началось еще при первом владельце − Захаре Чернышеве и продолжалось наследниками графа вплоть до 1860 года. Из-за этого в сооружении наблюдается смешение нескольких архитектурных стилей. Дворец стал летней резиденцией Чернышевых-Кругликовых. Вокруг дворца на берегу реки Чечоры был разбит парк пейзажного типа, который был почти полностью уничтожен в годы Великой Отечественной войны.

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