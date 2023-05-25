Российского пропагандиста уволили за интервью с Пригожиным 25.05.2023, 14:51

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Это произошло на следующий день после публикации материала.

Пророссийский коллаборант из Харькова Константин Долгов неожиданно открыл для себя реалии прокремлевской пропагандистской среды, пишет nv.ua.

Накануне, 24 мая, в соцсетях появилось его интервью с основателем ЧВК Вагнера Евгением Пригожиным, которое вызвало огромный резонанс среди адептов так называемого «русского мира» из-за откровений главаря наемников по поводу российской агрессии против Украины

В частности, он признал, что никакого «нацистского режима» в Киеве нет, войска РФ провалились по всем фронтам, а ВСУ при этом лишь усилились, став одной из мощнейших армий в мире.

Такая риторика в России многим не понравилась, но, поскольку с Пригожиным, обладающим личной армией и «фабрикой троллей», они ничего сделать пока не могут, то отыграться решили на Долгове, уволив его из пропагандистского проекта Телега ONLINE.

«Меня уволили из проекта за интервью с Евгением Пригожиным. Уволили буквально на следующий день… Мне сообщили, что в моих услугах не нуждаются, и прямым текстом сказали, что это из-за того самого интервью… Все подробности этой постыдной и мерзкой истории я расскажу на своем Telegram-канале», — пожаловался он в обнародованном в соцсетях видео.

Ахахаха. Пропагандиста и коллаборанта Костю Долгова, который взял у Пригожина скандальное интервью, выгнали на мороз.



Долгов записал возмущенное видеообращение, в котором пожаловался, что его уволили сразу после выхода видео, в котором Пригожин оскорблял Шойгу и его детей. https://t.co/j4lXxtWwVt pic.twitter.com/1v1SFE63hf — Денис Казанський (@den_kazansky) May 25, 2023

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