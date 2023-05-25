Врач назвала самое частое эндокринологическое заболевание в Беларуси 5 25.05.2023, 14:59

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По ее мнению, это может быть связано с постковидным периодом.

Главный внештатный эндокринолог главного управления по здравоохранению Миноблисполкома Ольга Залесская назвала гипотиреоз самым частым эндокринологическим заболеванием в Беларуси. Причем число пациентов с таким диагнозом за 2022 год стало больше на 39%, отмечает БелТА.

По ее мнению, это может быть связано и с посткоронавирусным периодом.

- В этот период пациенты стали реже обращаться в поликлиники из-за хронических заболеваний, - сказала Залесская.

Также специалист сказала, что в Минской области проживают 83 тысячи человек с эндокринной патологией.

- Что составляет свыше 9% населения региона.

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