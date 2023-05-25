Курск после Белгорода 3 Юрий Вишневский, «Деловая столица»

25.05.2023, 15:09

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Партизанская война в России стала новым кошмаром Путина.

Вечером 23 мая украинский военный журналист Андрей Цаплиенко поместил в своем ТГ-канале фото вооруженных бойцов на въезде в село Гоголевка Суджанского района Курской области РФ, в нескольких километрах от украинской границы. Утром 24 мая он же сообщил, что в соцсетях пишут о прорыве границы в Суджанском районе и выкладывают видео со стрельбой, которое невозможно верифицировать. «Ожидаем подтверждения информации», — резюмировал он.

Зачем Украине отряды российских добровольцев

Вполне возможно, что подобные сообщения станут будничными. Общая протяженность границы с Россией у Черниговской области составляет 225 км, Сумской — 564 км, Харьковской — 280 км, суммарно по этим трем областям — 1069 км. И это приблизительно равно нынешней протяженности фронта войны (от госграницы на северо-востоке Харьковщины до устья Днепра на Херсонщине.

Известно, что Украина вынуждена держать на всем контролируемом ею участке границы с Россией (как и на границе с Беларусью) значительные войска на случай, если враг захочет повторить попытки наступления на Харьков, Сумы, Чернигов и Киев. Также известно, что враг регулярно обстреливает и бомбит приграничные районы Украины.

В то же время по ту сторону границы, в Брянской, Курской, Белгородской областях РФ, вплоть до последнего времени война практически не чувствовалась. И это позволяло врагу держать на всем этом участке границы лишь минимальные войска, полагаясь в основном на пограничников.

Понятно, что этот дисбаланс выгоден России. И еще год назад Украина начала готовиться к тому, чтобы его изменить. Так появились два вооруженных отряда российских добровольцев — легион «Свобода России» и «Русский добровольческий корпус» (РДК).

Второй фронт по-партизански

Бойцы РДК свою первую вылазку на российскую территорию осуществили еще в начале марта. Тогда они проникли в села Сушаны и Любечане в Брянской области РФ. Вероятно, это понадобилось, чтобы сорвать провокацию ФСБ. Суть этой версии в том, что ФСБ хотела инсценировать «российскую Бучу» и избрала жителей приграничных сел Брянщины на роль «жертв украинских диверсантов», а наша военная разведка, узнав об этих приготовлениях, выпустила на сцену РДК — и сорвала кровавый сценарий.

Так или иначе, но та вылазка явно имела какой-то особенный повод. Именно потому она была разовой и не получила ни продолжения, ни повторений.

Сейчас все иначе. Мы уже не ждем поводов от ФСБ, а действуем по собственному плану. И в этот план входит партизанская война в приграничных областях РФ.

Старт этой кампании положила вылазка бойцов РДК и «Свободы России», которые в течение 22-23 мая совершили три прорыва на Белгородщине на фронте протяженностью 40 км, проникнув, во-первых, в село Козинка и дальше в город Грайворон, во-вторых, в поселок Горьковский того же Грайворонского округа, в-третьих, в село Щетиновка Белгородского района. Тем самым они продемонстрировали, что граница со стороны России дырявая.

Конечно, эта кампания включает в себя информационно-психологическую операцию. И в этой ИПСО участвуют не только РДК и «Свобода России», но и официальный Киев. Так, секретарь СНБО Алексей Данилов вечером 23 мая анонсировал в эфире телемарафона, что протесты россиян, аналогичные происходящим в Белгородской области, будут наблюдаться и в других областях России. «Брянская, Курская, Воронежская области, другие территории не могут быть в безопасности с учетом того, что российские граждане, которые категорически против того режима, который сложился в последние 23 года на территории России, конечно, они могут в любой точке РФ вставать на протесты. Более того, я уверен, что до нашей победы это будут постоянные процессы», — заявил Данилов.

Не только ИПСО

В то же время заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в комментарии «Украинской правде» рассказала, что «перед россиянами встал вопрос перегруппировки своих сил, потому что им сейчас нужно это для успокоения ситуации в Белгородской области». В тот же вечер в соцсетях появились сообщения от источников, знакомых с оперативной ситуацией на фронте, что такая перегруппировка уже началась: из-под Сватово на северо-западе оккупированной Луганщины россияне перебрасывают на Белгородщину 3-ю мотострелковую дивизию. «Это та, которую раздолбали в хлам под Лиманом. Там только чмобики и остатки техники», — уточняет один из источников.

Как видим, это не только ИПСО. Партизанская кампания, которую начали РДК и «Свобода России», решает еще и важную военную задачу — вынудить российское командование рассредоточить войска.

«Украинцы пытаются оттянуть русских в разные стороны, чтобы открыть бреши. Русские вынуждены посылать подкрепления, — подтвердил агентству Reuters аналитик Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) Нил Мелвин. — Им придется отреагировать на это и ввести туда войска, а затем разместить много войск вдоль всей приграничной зоны, даже если это не тот путь, которым пойдут украинцы».

Марк Галеотти, глава лондонского консалтингового агентства Mayak Intelligence и автор нескольких книг о российских вооруженных силах, подтвердил: «Это действительно шанс сделать две вещи. Во-первых, напугать русских, заставить их беспокоиться о возможности восстания среди своего народа. А во-вторых, заставить русских рассредоточить свои войска».

Понятно, что эта задача не решается несколькими вылазками. Поэтому можно ожидать, что анонс Данилова подтвердится и будут новые партизанские операции на разных участках границы. Смысл их не в том, чтобы что-то надолго захватить и удерживать. Смысл, как и всякого партизанского рейда, в том, чтобы враг перестал чувствовать себя в безопасности.

И это уже удалось. В российском информпространстве уже разгоняется паника, которая приводит к нужному нам результату — требованию «Путин, введи войска». В данном случае — «Путин, введи войска на Белгородщину». А этот как раз и значит «убери войска с фронта».

Разгоняют эту панику не украинские деятели и не РДК со «Свободой России». Разгоняют ее российские чиновники, пытаясь переложить друг на друга ответственность. Например, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вечером 23 мая во время прямого эфира услышал вопрос, почему, несмотря на заверения властей, что «все под контролем», «противник доходит до райцентра практически на танках». «Почему дырявая граница? Разве нельзя попросить минобороны усилить безопасность региона, если у нас все плохо?», — спросил зритель. «Я с вами согласен, у меня еще больше вопросов, чем у вас, к министерству обороны, — ответил губернатор. — Нужно сделать выводы из тех ошибок, которые были допущены. Обеспечение безопасности жителей Белгородской области — это главная задача, которую должны нести все силовые структуры».

В российских ТГ-каналах уже появились рассказы, со ссылкой на офицеров генштаба ВС РФ, что Кремль потребовал от минобороны сделать все, чтобы такие нападения не повторились, если нужно, задействовав для этого те подразделения, которые ждали отправки в зону боевых действий. На практике это означает, что российская группировка в Украине может остаться без подкреплений, а минобороны РФ должно будет наладить быструю переброску войск из внутренних регионов РФ, где проходят обучение или просто ждут отправки на фронт подразделения, собранные из мобилизованных.

Поэтому, когда будут появляться новые сообщения о партизанских вылазках бойцов «Свободы России» и РДК, не так уж важно, насколько они будут продолжительными и результативными с точки зрения уничтожения живой силы и техники врага. Они заточены на другой результат.

Юрий Вишневский, «Деловая столица»

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