Светлогорский завод электродов купил российский миллиардер 2 25.05.2023, 15:17

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Новый владелец зависит от европейских технологий.

Стал известен новый владелец Светлогорского завода сварочных электродов. Им стал Магнитогорский электродный завод (Российская Федерация). «Флагшток» рассказывает, что известно о новом собственнике.

ООО «Магнитогорский электродный завод» было образовано в 2017 году на базе электродного цеха Магнитогорского металлургического комбината. По данным проекта Тестфирм, предприятие занимает 11 место в России по объемам продаж в своей отрасли, значительно уступая лидерам рынка.

Главной особенностью производства является использование высокотехнологичного оборудования европейских марок: основной технологической процесс обеспечивает оборудование ESAB (Швеция), приготовления смесей — Eirich (Германия), упаковка — Transnova (Германия), пресс — Sefa (Франция). Зависимость от европейских комплектующих может объяснять интерес российских инвесторов к производству электродов в Светлогорске.

Основным владельцем магнитогорского предприятия является Анатолий Кузнецов. Помимо Магнитогорского электродного завода Анатолий Кузнецов является собственником еще 11 предприятий. Проект rusprofile оценивает общую стоимость принадлежащих бизнесмену активов в 2,6 млрд RUR (32,5 млн USD).

Наиболее крупными активами российского бизнесмена являются ООО «Череповецкий завод сварочных материалов» и «Росметизхолдинг», объединяющий 6 сбытовых компаний метизной продукции. Несмотря на разнообразие активов, Анатолий Кузнецов остается непубличной личностью, избегая упоминаний в СМИ.

Напомним, что ООО «Светлогорский заводе сварочных электродов» с 2010 по 2022 год являлся собственностью украинской группы компаний «ПлазмаТек». За это время общий объем инвестиций украинской стороны составил не менее 1,4 млн USD. Компания «ПлазмаТек» лишилась своих белорусских активов по личному распоряжению Александра Лукашенко.

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