Лукашенко рассказал, о чем шептался с Путиным во время упрека Токаева 1 25.05.2023, 15:28

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Фото: Getty Images

Момент попал на камеры и разошелся по Сети.

Александр Лукашенко рассказал российскому пропагандисту Павлу Зарубину, о чем шептался с президентом России Владимиром Путиным во время выступления казахстанского лидера Касым-Жомарта Токаева на пленарном заседании второго Евразийского экономического форума 24 мая.

Во время своего выступления Токаев предложил обсудить «один деликатный момент» — наличие в рамках Евразийского экономического союза «союзного государства» в лице Беларуси и России, у которых «даже ядерное оружие — одно на двоих».

На этих словах Александр Лукашенко и Владимир Путин, сидящие рядом, пожали друг другу руки. Момент попал на камеры и разошелся по Сети.

Пропагандист Павел Зарубин 25 мая спросил у белорусского политика о чем он шептался с Путиным.

— Когда речь зашла о ядерном оружии — я из-за акустики этой не очень-то расслышал — Владимир Владимирович мне говорит: «Принято решение о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси». Я говорю: «Спасибо». Вот о чем шла речь, не больше, — рассказал Лукашенко.

Напомним, министры обороны Беларуси и России 25 мая подписали документы, определяющие порядок содержания российского нестратегического ядерного оружия в специальном хранилище на территории Беларуси. Несмотря на ранние заявления Александра Лукашенко о том, что управлять ими будет Минск, глава российского военного ведомства Сергей Шойгу сказал, что Россия, размещая нестратегическое ядерное оружие на территории Беларуси, не передает его республике, контроль над ним и решение о применении остается за Москвой.

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