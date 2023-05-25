Несметные сокровища в водах Земли: в океане плещется золота на более $1,14 квадриллиона долларов 25.05.2023, 15:32

Речь идет о 20 миллионов тонн золота.

Очень немногие жители Земли знают, что в океанах нашей планеты содержится весьма значительное количество золота. Более ранние оценки Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) предполагали, что в морской воде содержится около 20 миллионов тонн золота, пишет IFLScience (перевод - «Фокус»).

Исследователи подсчитали, что в каждых 100 миллионах метрических тонн морской воды в Атлантике и северной части Тихого океана содержится около одного грамма золота. При этом в других частях мира, например, Средиземном море, концентрация драгоценного металла в морской воде, вероятно, будет еще больше.

Отметим, что цена на золото постоянно меняется, к тому же достаточно сложно найти конкретную стоимость такого большого веса, однако некоторые расчеты, произведенные в середине мая 2023 года свидетельствуют о том, что одна тонна золота может стоить более 57 миллионов долларов.

Исходя из этой оценки, ученые полагают, что золото, хранящееся в океанах Земли, может стоить более 1,14 квадриллиона долларов. Такие цифры не могут не обнадеживать, однако исследователи предупреждают, достать эти сокровища будет не так-то просто.

Ученые отмечают, что извлечение золота из морской воды является основной проблемой, так как на сегодня не существует эффективного способа добычи этого драгоценного металла из океана. Впрочем, это вовсе не означает, что не стоит и пытаться.

Например, в исследовании 1941 года ученые описали «электрохимический метод» извлечения золота из морской воды. Но основная проблема заключалась в том, что стоимость этого процесса в 5 раз превышала стоимость самого добытого золота.

В исследовании 2018 года ученые предложили новый метод, использовав материал, который действовал как «губка» для быстрого извлечения следовых количеств золота из морской волы, а также пресной воды и даже сточных вод.

Тогда ученые отмечали, что всего за две минуты материал смог поглотить 934 миллиграмма золота. Однако масштабирование этого процесса, увы, не принесло бы выгоды. В данный момент ученые продолжают данное исследование, но материал рассматривается лишь в качестве способа восстановления следовых количеств золота, потерянных во время производства.

Кроме того, ученые опасаются, что добыча золота из морской воды потенциально может также повлиять на биоразнообразие и морские экосистемы. Пока сложно предположить, как могла бы выглядеть масштабная добыча золота из океанов, однако едва ли это понравится морской среде.

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