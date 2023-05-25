закрыть
25 мая 2023, четверг, 16:47
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Евросоюз отреагировал на размещение Россией ядерного оружия в Беларуси

2
  • 25.05.2023, 16:00
  • 5,252
Евросоюз отреагировал на размещение Россией ядерного оружия в Беларуси
Петер Стано

Брюссель назвал действия Кремля очередной провокацией.

Соглашение России и Беларуси о размещении в нашей стране нестратегического ядерного оружия «не способствует деэскалации». Такое заявление сделал представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано во время брифинга 25 мая.

— Это не шаг к деэскалации. Это то, что только увеличивает напряженность, которую можно рассматривать и в контексте незаконной агрессии России и сотрудничества Беларуси в ней — это дальнейшая эскалация и очередная провокация. Европейский союз, конечно, будет очень внимательно следить за тем, как это реализуется, и мы будем реагировать соответствующим образом, — сказал Стано.

Напомним, министры обороны Беларуси и России 25 мая подписали документы, определяющие порядок содержания российского нестратегического ядерного оружия в специальном хранилище на территории Беларуси.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Путин, с вещами на выход
Путин, с вещами на выход Евгений Магда
Как белорусские предприятия «обросли» паразитами
Как белорусские предприятия «обросли» паразитами Артем Черников
Человек с бульвара Симона Боливара
Человек с бульвара Симона Боливара Владимир Халип
Камень, ножницы, забвенье
Камень, ножницы, забвенье Ирина Халип