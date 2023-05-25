Евросоюз отреагировал на размещение Россией ядерного оружия в Беларуси 2 25.05.2023, 16:00

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Петер Стано

Брюссель назвал действия Кремля очередной провокацией.

Соглашение России и Беларуси о размещении в нашей стране нестратегического ядерного оружия «не способствует деэскалации». Такое заявление сделал представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано во время брифинга 25 мая.

— Это не шаг к деэскалации. Это то, что только увеличивает напряженность, которую можно рассматривать и в контексте незаконной агрессии России и сотрудничества Беларуси в ней — это дальнейшая эскалация и очередная провокация. Европейский союз, конечно, будет очень внимательно следить за тем, как это реализуется, и мы будем реагировать соответствующим образом, — сказал Стано.

Напомним, министры обороны Беларуси и России 25 мая подписали документы, определяющие порядок содержания российского нестратегического ядерного оружия в специальном хранилище на территории Беларуси.

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