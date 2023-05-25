На границе РФ и Беларуси могут ввести таможенный контроль?
- 25.05.2023, 16:12
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Ответ ГТК.
Недавно на белорусско-российской границе начали проверять паспорта. Следующий шаг – таможня?
Отметим, что 5 мая на белорусско-российской границе органы пограничной службы начали «мониторинг обстановки». «Мониторинг» проводится в рамках подготовки к выполнению «ратифицированного соглашения» между «правительствами» Беларуси и России о взаимном признании виз и по иным вопросам, связанным с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на территорию «союзного государства», пишет autogrodno.by.
Как уточняли в пресс-службе, проверки могут осуществляться в отношении лиц и транспорта.
Сейчас на границе Беларуси и России таможенного контроля нет. Появится ли он, обсудили с представителем ГТК в эфире лукашенковского телеканала СТВ.
Начальник главного управления организации таможенного контроля Государственного таможенного комитета Беларуси Сергей Федоров объяснил: таможенные органы работают только на таможенной границе. Но при этом существует еще и оперативная таможня.
- Она была, есть и будет. То есть выполнение функций не только на границе, но и внутри страны. Поэтому, исходя из реалий, и меняем подходы, и цели, задачи и так далее. Это обычная работа, которая накладывается с учетом складывающейся ситуации, – заявил Сергей Федоров.
Он утвердительно ответил на вопрос журналистов, что оперативная таможня может присутствовать на белорусско-российской границе и вблизи нее – это позволяет таможенный кодекс ЕАС.
Кроме того, существует еще контроль доставки для транзитных грузов – это стандартная процедура.
- Здесь обеспечение перемещения товаров и контроля как пересекших границу ЕАЭС, так и тех, которые находятся внутри ЕАЭС, с целью проверки: а прошли ли они таможенное оформление, уплачены ли все платежи – осуществляют все таможенные органы. При этом тесное взаимодействие организовано, – заявили в ГТК.