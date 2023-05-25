В Минске вынесли приговор известному репетитору Евгению Ливянту 25.05.2023, 16:32

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Евгений Ливянт

Фото: onliner.by

Дело вела судья Екатерина Мурашко.

Известного репетитора Евгения Ливянта приговорили к трем годам «домашней химии». Об этом со ссылкой на свои источники передает «Радыё Свабода». Дело Ливянта рассматривала в суде Московского района Минска судья Екатерина Мурашкo.

«Домашняя химия» означает, что он будет жить дома, но обязан встать на учет; приходить для проведения «бесед», «воспитательных мероприятий», дачи объяснений; находиться в вечернее и ночное время по месту жительства и т.д.

Приговоры остальным фигурантам дела пока неизвестны.

Суд Московского района Минска начал рассматривать уголовное дело об участии в акциях протеста в 2020 году, где обвиняемыми проходят семь человек, среди которых известный педагог и репетитор Евгений Ливянт, его жена и дети, а также руководство репетиторского центра «100 баллов» 19 мая.

Напомним, в конце прошлого года стало известно о задержании основателя и совладельца «100 баллов» Евгения Ливянта. Силовики заявили, что в 2020 году он «участвовал в перекрытии дорог и массовых нарушениях порядка» и «предпринял попытку захвата государственной власти», а его центр якобы незаконно осуществлял образовательную деятельность посредством сговора с частной школой. Также были задержаны его жена, дочери, зять и Алексей Иванов, который совместно с Ливянтом основал репетиторский центр «100 баллов».

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