Умелец создал необычный велосипед с треугольными колесами 25.05.2023, 16:40

Результат превзошел все ожидания.

Блогер создал странный велосипед с треугольными колесами, на котором можно ездить. Энтузиаст показал процесс сборки такого необычного транспорта. Видео опубликовали на YouTube-канале The Q, пишет «Фокус».

The Q часто создает необычные велосипеды, которые удивляют своей креативностью. В этот раз он решил проверить, насколько эффективны буду треугольные, а не круглые колеса.

Энтузиаст взял за основу старый ржавый велосипед и заменил его колеса на треугольные. Он создал их самостоятельно из дерева и резины от старых шин.

Блогер установил новые ступицы, шарниры и два рычага, которые ограничивают проворот треугольных колес по вертикале. Задняя подвеска стала более подвижной, чтобы велосипед был комфортнее.

Последним штрихом стала покраска велосипеда. Энтузиаст решил окрасить его раму в красный цвет, а обода получили оранжевый оттенок.

Результат превзошел все ожидания. По словам блогера, этот велосипед получился таким же удобным, как и традиционный транспорт с круглыми колесами.

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