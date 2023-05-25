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Утроить количество двойников, углубить бункеры

  • Telegram-канал «СерпомПо»
  • 25.05.2023, 16:47
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Утроить количество двойников, углубить бункеры
Дмитрий Песков
Фото: EPA

А почему бы не успокоить российский народ конкретикой?

Пресс-Песков как-то бессодержательно и неконкретно прокомментировал заявление замглавы разведки Украины Скибицкого о намерении ликвидировать великого геополитика и его «повара» Пригожина: «Террористический режим говорит о своих террористических устремлениях». И добавил, что «службы безопасности знают свою работу и знают, что они делают».

А почему бы не успокоить российский народ конкретикой? Скажем, сообщить, что в ответ на угрозы количество двойников Путина увеличено в три раза, принято решение повысить их квалификацию (чтобы больше были похожи). Кроме того, уже даны задания строителям углублять бункеры в разных резиденциях страны и соединять их ходами, чтобы великий геополитик мог передвигаться под землей на больших глубинах. Наконец, можно было бы открыть тайну о разработке нового бронежилета для Пу – чуда непробиваемости.

«Работайте, товарищ Песков, работайте».

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