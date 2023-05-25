Эксперт: Судьба Белгородщины постигнет еще две российские области

Эксперт: Судьба Белгородщины постигнет еще две российские области1
- 25.05.2023, 16:57
- 1,946
Российские власти не смогли выстроить эффективную защиту границ.
Страна-агрессор Россия не организовала эффективную защиту своих границ, ведь в Кремле не думали о том, что российские территории могут быть атакованы.
Рейд российских добровольцев в Белгородской области РФ показал, насколько Россия незащищена от таких прорывов границы. Об этом рассказал российский социолог, автор книг Игорь Эйдман в интервью «Главреду».
«Для Кремля в этой ситуации опасно другое – подобные рейды могут происходить и в других приграничных регионах и районах. Как мы видим, российские власти так и не смогли выстроить эффективную защиту своих границ с Украиной, а потому можно ожидать, что такие рейды могут происходить также в Брянской и Курской областях», – отметил Эйдман.
Главная задача, которую выполняют такие рейды – давить на российские власти и оккупантов.
«Не думаю, что подобные рейды будут поддержаны местным населением и вызовут революцию, но давление на российские власти и военных они могут оказать», – сказал Эйдман.
Как сообщал сайт Charter97.org, 22 мая бойцы «Российского Добровольческого Корпуса» заявили об очередном прорыве российской границы. В Белгородской области вводили режим контртеррористической операции, его уже отменили.
Ранее легион «Свобода России» заявил, что вместе с «Русским добровольческим корпусом» «полностью освободил» населенный пункт Козинка в Белгородской области РФ, а также зашел в населенный пункт Грайворон и приступил к его штурму.
23 мая российские добровольцы вошли в село Богун-Городок в Борисовском районе Белгородской области.