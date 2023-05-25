Деньги не пахнут 4 25.05.2023, 17:42

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Владислав Гончаров

Как провластные спортсмены уезжают из Беларуси.

Олимпийский чемпион 2016 года по прыжкам на батуте Владислав Гончаров уволился из сборной Беларуси и выступает в знаменитом Cirque du Soleil в Лас-Вегасе. После августа-2020 он поддержал Лукашенко, подписав провластное письмо спортсменов, а после начала войны в Украине батутист промолчал. И это не единственный пример, когда подписанты провластного письма сегодня спокойно работают в странах Евросоюза и США. Как относиться к Гончарову и другим таким белорусам? Нет ли парадокса в том, что они, поддерживая действующую власть, получают деньги в «недружественных» официальному Минску странах? Об этом в колонке для «Зеркала» рассуждает Александра Герасименя.

Все те, кто подписывал провластное письмо после августа 2020 года, не думали о последствиях. Хотели отсидеться, отмолчаться. На тот момент эти спортсмены лишь желали не выглядеть «неблагонадежными» в глазах властей. А в итоге стали уезжать — как Гончаров, футболисты. Думаю, вскоре их примеру последуют и другие.

Наверняка олимпийский чемпион понял, что сегодня ему нечего ловить в Беларуси. У спортсмена высочайшего уровня нет международных соревнований, и неизвестно, когда будут. В такой ситуации теряются навыки. А время идет. Для молодых атлетов год-два — еще приемлемо, а для возрастных (Гончарову 28 лет. — Прим. ред.) это уже критично. Там каждый месяц на счету.

Сомневаюсь, что Гончаров поменял взгляды. Просто он осознал, что его ждет в ближайшее время, если оставаться в Беларуси. Подобная перспектива Владислава не устроила. А кормить-то семью надо. Возможно, он хотел подготовиться к выступлению на еще одной Олимпиаде, но времени и возможностей, повторюсь, все меньше. Как мы знаем, многие белорусы сегодня лишены стартов за границей. И далеко не факт, что их допустят на Игры.

Что касается других спортсменов, которые выступают в ЕС, то у нас всегда были двойные стандарты. С одной стороны — критиковать Запад, а с другой — пользоваться его благами, отдыхать на море в Европе или на пляже в Майами. Никто не хочет кататься на «джили», если есть «мерседес». По такой же логике, зачем топтаться на месте в Беларуси, когда можно заработать хорошие деньги за границей?

В Cirque du Soleil, читала, уже прокомментировали приглашение Гончарова, сказав, что «культура вне политики». Они мне этим напомнили Международный олимпийский комитет (МОК). Вроде в МОК красиво говорят про равенство и права спортсменов, но на практике нередко выходит обратное. Начать хотя бы с возможностей для тренировок у украинских спортсменов… Просто цирку выгодно, возвращаясь к Гончарову, чтобы у них выступал профессионал. Они пользуются именем олимпийского чемпиона, привлекают публику, зарабатывают. Деньги не пахнут. Им все равно, за кого подписывался Гончаров, ведь репутационные риски напрямую не касаются шоу. Ну, связались с провластным белорусом — от этого посещаемость представлений не снизится.

Поехал Гончаров в США — удачи ему. Знаете, спортсмену в Беларуси почти всегда тяжело найти себя после спорта. У нас созданы такие условия, что за атлета делают всё: кормят, возят на сборы, платят деньги. Только тренируйся, плавай, бегай, прыгай — точка. Это расхолаживает. К тому же многие получают образование ради галочки. У человека на руках бумажка лишь в буквальном смысле — без реальных знаний.

В результате после завершения карьеры очень сложно. Ничего делать, по сути, спортсмен не умеет. А вот за границей иное отношение. Там не находишься «на особом счету», и никого не волнуют былые заслуги. Хочешь зарабатывать, стать тренером, попробовать себя в новой области — учись, работай, доказывай. Конкурентная среда. Надо включать все ресурсы, если не намерен остаться на обочине. И у многих белорусов как раз таки неплохо получается реализовываться за рубежом.

Гончаров фактически уже не представляет Беларусь или другую страну. Если же брать других провластных спортсменов, которые продолжают карьеру, выступая в ЕС, США, то тут надо включаться международному сообществу. Возможно, не выдавать визы. Потому что спорт всегда в политике, как бы ни пытались у нас внушить обратное.

Поймите: спортсмен — больше чем просто ноги-руки, тренированное тело. Для меня это человек, который способен и даже должен быть примером для остальных. Человек, который преодолевает себя, боль. Человек, который честен, придерживается fair play для достижения результата. Мотиватор и источник вдохновения. А как такими примерами могут быть Гончаров, Соболенко или кто-то из других провластных спортсменов, которые сделали выбор после 2020 года не по совести, а лишь исходя из собственных выгод, закрыв глаза на правду?

Детей ведь учат, где добро, а где зло. Им нужны атлеты-герои, которые думают не только о себе. А чему научат провластные спортсмены? Демократия — это не про вседозволенность, а про возможность высказаться, право занять позицию и нести за нее ответственность. И раз вы приняли решение быть на темной стороне, то не пытайтесь себя обелить в глазах других. Черное никогда не станет белым.

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