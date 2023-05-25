Умерла мама Дмитрия Завадского 25.05.2023, 20:51

Ольга Завадская

Ольга Завадская скончалась, так и не узнав, что произошло с ее сыном.

Ушла из жизни Ольга Завадская, мать пропавшего в 2000 году оператора Дмитрия Завадского.

О смерти Ольги сообщили ее близкие в Facebook.

Последний год Ольга была прикована к постели из-за болезни — онкология (опухоль головного мозга), сахарный диабет, понемногу отказывали руки и ноги. Она прошла несколько курсов химиотерапии, но два года назад отказалась от нее.

В прошлом году она получила первую группу инвалидности.

Исчезновение Дмитрия Завадского

Белорусский телеоператор, сотрудник Общественного российского телевидения (ОРТ, теперь — Первый канал) Дмитрий Завадский исчез рано утром 7 июля 2000 года. На момент исчезновения ему было 27 лет.

С 1994 по 1996 год Дмитрий Завадский работал в операторском пуле Александра Лукашенко, затем стал работать на Общественном российском телевидении. Летом 1997 года он вместе с корреспондентом ОРТ Павлом Шереметом был арестован и обвинен «в незаконном пересечении белорусско-литовской границы» во время съемок репортажа, его условно осудили на полтора года лишения свободы. С октября 1999 года по май 2000-го Завадский работал в Чечне, где с Шереметом снимал фильм «Чеченский дневник».

Рано утром 7 июля 2000 года Завадский выехал из дома в Национальный аэропорт Минск встречать Шеремета, который прилетал из Москвы. С тех пор оператора никто не видел. Его автомобиль был обнаружен в аэропорту.

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