109-летняя женщина поделилась секретами своего долголетия 25.05.2023, 23:24

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Маирин Хьюз является старейшей жительницей Ирландии.

Старейшая жительница Ирландии отметила 109-й день рождения и поделилась секретами своего долголетия. Об этом сообщает The Guardian.

109-летняя Маирин Хьюз отметила юбилей в компании друзей: вместе они сели в ретроавтобус и отправились на экскурсию по дублинскому Феникс-парку, после чего устроили чаепитие в доме престарелых, где женщина живет уже несколько лет. На вопрос журналистов, как ей удалось прожить столь долгую жизнь, Маирин ответила: «Не тратьте время впустую и живите на полную катушку, наслаждаясь простыми вещами». Сама женщина, несмотря на почтенный возраст, ведет довольно активный образ жизни: читает газеты и романы, слушает музыку, играет в «Эрудит», разгадывает кроссворды и наблюдает за птицами.

«Я наслаждаюсь каждым днем своей жизни. Мне просто нравится жить», – призналась женщина.

Маирин Хьюз родилась в 22 мая 1914 года в Белфасте. По ее словам, она до сих пор отчетливо помнит, как ее мать ухаживала за людьми во время пандемии испанского гриппа 1918 года. После школы Хьюз изучала естественные науки в Университетском колледже Корка и окончила его со степенью бакалавра в 1935 году. Она работала химиком в медицинской лаборатории университета, а в 1950-х годах вместе с мужем переехала в Дублин, где работала учительницей.

Самым старым человеком в мире на сегодняшний день считается 116-летняя Мария Браньяс Морера, живущая в Испании. Женщина попала на страницы мировых газет после того, как в мае 2020 года заразилась COVID-19 и выжила, несмотря на тяжелое течение заболевания.

Своими секретами долголетия Мария поделилась с сайтом Книги рекордов Гиннесса: «Порядок, спокойствие, хорошие отношения с семьей и друзьями, контакт с природой, эмоциональная стабильность, никаких забот, никаких сожалений, много позитива и держаться подальше от токсичных людей».

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