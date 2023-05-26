Птичку жалко? Ирина Халип

26.05.2023, 7:45

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Ирина Халип

О добрунах и Роме.

Есть такое разговорное слово – добруны, введенное в обиход белорусским журналистом Александром Очеретним. Чаще всего его и используют журналисты-анималисты, биологи, охотники. Потому что употребляется оно в случаях, когда речь идет о поведении человека по отношению к животным.

Очеретний, журналист и охотник, объяснял, что именно добруны зимой несут буханки хлеба к прудам и закармливают лебедей и уток. Чипсы тоже несут, и даже соленые сухарики. Кстати, несколько лет назад «Ахова птушак Бацькаўшчыны» уже била тревогу, потому что благодаря этому наивному проявлению доброты в черте Минска погибли несколько сотен крякв – они попросту пережрали. Теперь, правда, глава «Аховы» Виктор Фенчук отбывает срок по «народной» статье в могилевской колонии, так что некому было минувшей зимой напомнить, что нельзя кормить водоплавающих, а вот кормушки для воробьиных с пшеном и семечками вешать необходимо.

Еще добруны любят подбирать птенцов-слетков и нести их в зоопарк, думая, что спасают бедных птичек. Хотя птички просто учились летать, а в зоопарке они быстро идут на корм хищникам. Или – вывозить своих собак весной в лес-поле-луг, чтобы те могли побегать в свое удовольствие, не думая о том, что именно сейчас – период гнездования, и веселый резвящийся пес может за время такой прогулки уничтожить немало гнезд и кладок. Или – собирать деньги на аппарат Илизарова для травмированного теленка, чтобы он мог спокойно подрасти и стать полноценной едой. И, конечно же, рассуждать о бессердечности охотников, поедая дичь в ресторане.

В общем, тут все понятно. Но недавно я поняла, что слово «добруны» относится и к внутривидовым отношениям - человеческим. Именно добруны в последнее время начали с тем же остервенением, с каким тащат в зоопарк слетков, а на зминий пруд – чипсы, предлагать всем остальным пожалеть Ромочку. Вот прямо с хватанием за рукав, с громкими возгласами, с заламыванием рук. Пожалейте Ромочку, вы обязаны это сделать! А если вы его не жалеете, причем публично, то вы бессердечные охотники или вообще хищники. Ромочку нужно жалеть тоже громко, обильно и экзальтированно. Потому что он жертва, он рассказывал по телевизору грязные подробности о своих друзьях и соратниках без большого удовольствия, да и показания против Софьи Сапеги наверняка давал с чувством вины и под давлением, а теперь вообще помилован и свободен, разве это не повод для сострадания? Кто не сочувствует – тот не либерал и вообще пособник режима. Барановичских студентов даже государство сгоняет совместно жалеть Рому и коллективно смотреть его интервью БТ, а мы что, хуже государства, бесчеловечнее? Особенно, кстати, в громком сострадании преуспевают российские либералы – те же самые, которые жалеют еще и «их мальчиков». Для них что те мальчики из ЧВК, что Рома – достойные объекты для сочувствия. Наших, впрочем, тоже хватает. Они мальчиков не жалеют, только Рому. Зато уж его – от пуза, от души, от первого до последнего слова. Жалеют – как чипсы лебедям несут: упаковками и килограммами.

И невдомек человеческим добрунам, что если они действительно жалеют Романа Протасевича, то единственное и лучшее, что они могут сделать для него, - это забыть. Забыть начисто, навеки, вымарать из памяти и из постов в соцсетях. Оставить наедине с его собственной жизнью, совестью, воспоминаниями, виной – если все это полным списком имеется, конечно. Если нет – то просто оставить наедине с его жизнью и новыми друзьями-пропагандистами. Не сомневаюсь, что именно за это он и был бы всем благодарен – за полное забвение. Это и есть в данном конкретном случае настоящий гуманизм и бесконечная доброта.

Кстати, на сайте правозащитного центра «Вясна» - там, где таблицы с именами репрессированных, статьями и номерами колоний, есть раздел «Бывшие политзаключенные». Так вот, в этом разделе рядышком мирно сосуществуют и Рома, и Витольд Ашурок, и Николай Климович. А вот это уже бесчеловечно и просто неприлично – объединять Витольда и Николая с Романом. Да еще и называть погибших в белорусских колониях политзеков словом «бывшие». Это все равно что назвать Александра Куллинковича бывшим музыкантом, а Павла Шеремета бывшим журналистом. Ашурок и Климович никогда не станут бывшими политзаключенными, потому что уже не выйдут на свободу.

Я предлагаю для них создать отдельный раздел: «Вечные политзаключенные». И никогда не ставить в один ряд с объектами коммунальной жалости.

Ирина Халип, специально для Charter97.org

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