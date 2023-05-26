Элитные подразделения ВСУ вышли на границу с РФ 26.05.2023, 8:26

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Военные оснащены современной и мощной техникой по стандартам НАТО.

На границу Сумской области Украины с РФ прибыли элитные подразделения Вооруженных сил Украины. Военные оснащены современной и мощной техникой по стандартам НАТО.

Как стало известно obozrevatel.com, эта операция предназначена для укрепления передовых позиций на границе Сумской области. Причина этого – увеличение количества войск с вражеской стороны.

В населенные пункты в приграничных районах Шосткинского и Конотопского районов начали прибывать украинские подразделения специального назначения.

Эти войска имеют передовые образцы оружия и боевой техники, отвечающие стандартам НАТО. Сами бойцы прошли военную учебу за границей. Они будут ужесточать службу на передовых рубежах обороны в Сумской области.

Ранее колонны украинской техники со спецназовцами были замечены в районе Путивля.

Местные жители подтверждают наличие подразделений ВСУ на этой территории.

Известно, что перед этим подразделения двух бригад спецназа Главного управления Генштаба вооруженных сил Российской Федерации (ГРУ) были переброшены в приграничные районы Курской области для проведения контрдиверсионных мероприятий и провокаций.

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