Элитные подразделения ВСУ вышли на границу с РФ
- 26.05.2023, 8:26
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Военные оснащены современной и мощной техникой по стандартам НАТО.
На границу Сумской области Украины с РФ прибыли элитные подразделения Вооруженных сил Украины. Военные оснащены современной и мощной техникой по стандартам НАТО.
Как стало известно obozrevatel.com, эта операция предназначена для укрепления передовых позиций на границе Сумской области. Причина этого – увеличение количества войск с вражеской стороны.
В населенные пункты в приграничных районах Шосткинского и Конотопского районов начали прибывать украинские подразделения специального назначения.
Эти войска имеют передовые образцы оружия и боевой техники, отвечающие стандартам НАТО. Сами бойцы прошли военную учебу за границей. Они будут ужесточать службу на передовых рубежах обороны в Сумской области.
Ранее колонны украинской техники со спецназовцами были замечены в районе Путивля.
Местные жители подтверждают наличие подразделений ВСУ на этой территории.
Известно, что перед этим подразделения двух бригад спецназа Главного управления Генштаба вооруженных сил Российской Федерации (ГРУ) были переброшены в приграничные районы Курской области для проведения контрдиверсионных мероприятий и провокаций.