Визовый сайт France-Visas будет недоступен до 30 мая 26.05.2023, 10:34

Возможны задержки при подаче документов.

Платформа France-Visas будет недоступна с 26 по 30 мая. Об этом предупредило белорусов посольство Франции.

«По техническим и нормативным причинам, а также для совершенствования процесса обработки запросов с пятницы, 26 мая, по вторник, 30 мая включительно, платформа France-Visas будет недоступна для лиц, подающих документы на визы, которые в этой связи не смогут заполнить онлайн-форму на портале», — говорится в сообщении.

Прием заявителей будет осуществляться с понедельника, 29 мая. При этом оператору услуг придется самостоятельно заполнить форму, которая предварительно не была заполнена в режиме онлайн, что может вызвать задержки, уточнили в посольстве Франции.

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