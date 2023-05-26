Партизаны атаковали железную дорогу в Москве

Партизаны атаковали железную дорогу в Москве4
- 26.05.2023, 11:23
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«Диверсия» произошла прямо в российской столице.
Неизвестные «диверсанты» сожгли релейный шкаф на железной дороге в Москве.
Как сообщает сайт obozrevatel.com со ссылкой на российские СМИ, это произошло в ночь на пятницу в районе станции Чухлинка на улице Карачаровской. В самом начале пожара на месте видели «подозрительную компанию» в спецовках. Их окликнули, и поджигатели сбежали.
«Трое неизвестных с фонариками сначала осматривались на ж/д путях, а затем достали емкость с горючей жидкостью, облили релейный шкаф и подожгли. Они даже не скрывали лица за балаклавами или капюшонам. Одеты в спецовки, предположительно, для маскировки», – отметили российские СМИ.
Отмечается, что огонь пришлось тушить пожарным, а сейчас на месте происшествия работают следственные органы РФ. В Москве ищут троих диверсантов, поджегших релейный шкаф.