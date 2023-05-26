«Здесь с каждым годом — все лучше и лучше» 1 26.05.2023, 11:27

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Белорусы рассказали, сколько стоит жизнь за океаном.

Светлана и Тимур (имена изменены), работают в крупной белорусской компании с офисами по всему миру. Живут в Мексике. Белорусы рассказали dev.by о правилах безопасности в этой стране, способах легализации и сколько стоит жизнь за океаном.

«Все вокруг напоминало GTA»

Мы переехали по работе в начале 2020-го года, еще до всего-всего. Нам хотелось пожить в далекой стране, где сильный контраст с Беларусью, и куда сложно доехать самостоятельно.

Прилетали мы в Мехико-сити, и были в шоке: как город может быть таким огромным (в столице Мексики живет около 24 млн. человек)! Удивились изобилию разных видов перца в магазине.

А вот кого было мало, так это пешеходов — все предпочитают передвигаться на машинах. Низкая застройка, дома в один-два этажа. Все вокруг напоминает игру GTA.

Первоначально планировали поехать на год и вернуться в Беларусь. Но что-то пошло не так (или так). Сейчас можно сказать — мы вовремя уехали.

Как легализоваться в Мексике

Гражданам Беларуси для поездки в Мексику нужна виза. Необязательно национальная мексиканская, подходят также визы любой страны Евросоюза (румынская и болгарская в том числе), а также Великобритании, США, Японии, Канады.

А вот какие способы легализации:

Родить здесь ребёнка, который автоматически получит гражданство, а родители получат ПМЖ и через два года смогут податься на гражданство;

Заключить брак с гражданином (или гражданкой) Мексики — ВНЖ на 2 года, а потом податься на гражданство;

Получить учебную визу, но этот срок не учитывается в общий стаж жизни в Мексике;

Вариант для богатых — инвестировать в экономику страны, иметь много денег на счетах, зарабатывать около $3 тысяч/месяц (нетто). Тогда можно получить ВНЖ;

Работа в местной компании — ты и члены твоей семьи получают рабочую визу. После прибытия в Мексику получаешь ВНЖ на год, а потом есть возможность продлить его до 3 лет. После 4 лет пребывания по рабочему ВНЖ можно подавать документы на ПМЖ. Работать при этом необязательно — главное, иметь рабочий ВНЖ. Спустя 5 лет пребывания в Мексике по работе можно подаваться на гражданство.

Эмиграция в Мексику по рабочей визе — это долгий и дорогой процесс. Сейчас закладывайте минимум 8 месяцев на оформление всех документов.

Интересная опция — «программа урегулирования». Если вы были в Мексике как турист с 2015 по 2021 год, то вы можете ещё раз приехать туда на срок до 180 дней, и на этом основании получить ВНЖ на 4 года, потом ПМЖ на год, и дальше — подача на гражданство. Все, что нужно доказать, — пребывание на территории Мексики.

Мексиканский паспорт довольно сильный: безвиз в Евросоюз, Великобританию и страны Южной Америки, есть возможность получать визы в США на 10 лет (у белорусов — только на год). Для получения мексиканского паспорта не надо отказываться от своего предыдущего гражданства.

Что нужно знать перед переездом

Выучите хотя бы азы испанского языка.

Вне больших городов и туристических зон по-английски практически не говорят.

Все пойдет не по плану.

Тут так принято. Сначало будешь психовать, не понимать, что к чему. Но привыкнешь.

Другие климат и урбанистика.

Мексика — страна автомобилей. Общественный транспорт развит очень слабо. Расстояния — огромные. Днем по улице особо не походишь — слишком жарко.

Не принято сидеть в парках или даже просто на улице на лавочках. Как только темнеет, все идут домой или в бары. Даже в хороших районах никого нет на улицах после 21:00.

Нужно иметь много кэша.

Все лучшее всегда за наличку.

Приготовьте документы.

Поставьте апостиль на все необходимые документы — без этого никто не воспримет вас всерьез.

Не забывайте про безопасность.

Не ходите обвешанными золотом и с дорогими гаджетами.

Сколько стоит жизнь в Мексике

В больших городах дорогая аренда: от 600$ за студию. В самых крупных (Мехико-сити и Гвадалахаре) — $1 тысяча за квартиру без мебели, правда, в крутом новом комплексе. Если вы привыкли к комфорту и хорошему ремонту, вас ждет много сюрпризов. Большинство жилья сдаётся без мебели (даже без техники и лампочек!), а IKEA в Мехико-сити открылась всего полтора года назад.

Иностранцам жильё снять непросто. Будут требовать поручителя-мексиканца, большой депозит — готовьтесь выложить $5 тысяч. Нас пугали, что депозит не возвращают, но у нас проблем не было.

Свежие овощи и фрукты, морепродукты, мясо дешевле, чем в Беларуси. Деликатесы (особенно сыры и колбасы) — дороже. Внезапно: здесь очень дорогой шоколад, хотя Мексика производит какао-бобы. Принцип довольно простой: все, что растет в Мексике — дешевое (кроме шоколада). Привозное — дорого.

Мы много закупаемся на воскресных рынках (тиангисах), там продукты дешевле и вкуснее.

Недавно подсчитали, что в месяц тратим 850$ на еду полностью, включая еду вне дома на двоих (без алкоголя).

Все стараются отдать детей в частные школы (качество намного выше государственных). У нас нет детей, но от знакомых слышали, что школы стоят от $400-500 в месяц.

В целом здесь сильнее чувствуется разделение на бедных (которых очень много), средний класс (их немного), и богатых (их количество для нас загадка).

Мексика — вторая по развитости страна Латинской Америки. Здесь нет такой сильной девальвации и инфляции, как в Аргентине. Даже наоборот — местная валюта укрепилась по отношению к доллару за то время, что мы здесь живем. Все расчеты — в песо, невозможно даже открыть счет в долларах, если ты не живешь в приграничном регионе.

Частная медицина — супер, государственная — очень плохая

У нас есть рабочая медицинская страховка. Особо ей не пользуемся, за три года ходили к стоматологу и на обследования. Частные клиники — отличные, зачастую доктора учились за границей. Дороже, чем в Беларуси.

Есть бесплатная, социальная страховка, но она очень плохая. Однако если с вами что-то случится, то обязательно помогут.

Айтишники в Беларуси привыкли: если компания покрывает страховку, то ни за что уже не надо платить. Тут же система чаще всего другая — платишь за медицинские услуги до определенного лимита. Цена зависит от плана, у нас этот лимит — $200. Любые обследования, даже медикаменты, выше этой суммы покрывает страховая, все что ниже — ты сам.

Местный IT-рынок

Tech-индустрия активно развивается, чувствуется нехватка кадров. Много представительств крупных компаний. Наверняка многие открывают здесь офисы из-за близости к США. Мексика является крупнейшим рынком мобильных приложений в Латинской Америке. Но про мексиканские компании мы не слышали.

Информатизация страны оставляет желать лучшего — отстает на лет 10-15 в сравнении с Беларусью. Тут иногда связь пропадает, если выезжаешь из города.

Здесь айтишники зарабатывают сильно больше, чем обычные мексиканцы. Но и налоги другие — отдаешь 25-30%. Middle-разработчик здесь зарабатывает около $1700-2800 в месяц (брутто). Минималка в Мексике — около $250.

Правила безопасности

Опасней, чем в Европе, но не так страшно, как пишут в интернете. Соблюдайте определенные правила, и все будет хорошо.

Не ходите по улице ночью.

Избегайте мутных районов.

Носите с собой только то, с чем не жалко расстаться. Минимум денег и других ценных вещей.

Помните: никто не даст 100% гарантию безопасности. Ограбить вас могут в любом месте и в любое время суток.

У нас год назад случилась неприятная история. Вместе с другом, который прилетел погостить, гуляли по кладбищу в центре города. Вдруг к нам подходит мужчина, в маске, но с пистолетом. Угрожает оружием, просит отдать телефоны. Мы безропотно их протягиваем, но тут же вспоминаем: внутри же белорусские сим-карты, которые нам иногда нужны.

Просим отдать только сим-карты. Грабитель говорит: 50 песо (около $2,5). Удивляемся такой маленькой цене, но протягиваем купюру. В ответ грабитель… отдает нам телефоны.

Особенно удивило, что нас пытались ограбить на кладбище — в Мексике сильный культ смерти, и местные очень трепетно относятся к местам захоронений.

Менее безопасными считаются северные штаты около границы с США — там наркотрафик и активная торговля людьми. Туристические места — безопасные.

Главные плюсы жизни в Мексике

Климат — очень тепло круглый год.

Большая и разнообразная страна. Можно выбрать место для души: на берегу океана, в мегаполисе, в горах. И везде будет тепло!

Особенный вайб — когда им проникаешься, то становится непонятно, зачем люди так быстро что-то делают? Но это или заходит, или нет.

Вкусная и разнообразная еда! Первая кухня, которая была включена в список нематериального наследия ЮНЕСКО.

Легко открыть свой бизнес.

Мексиканцы — очень коммуникабельные и открытые, всегда рады помочь и поговорить.

Главные минусы жизни в Мексике

Отсталость в некоторых процессах: отсутствие привычной нам инфраструктуры, плохая мобильная связь, плохая диджитализация.

Без машины очень сложно жить везде, кроме столицы.

Всегда есть риск, что тебя ограбят.

Очень далеко от Беларуси, 9 часов разница во времени. Долго и дорого добираться.

Небольшое русскоязычное и европейское коммьюнити.

Мексика — перспективная страна, если сравнивать с Беларусью, где становится только хуже. А здесь с каждым годом — все лучше и лучше.

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