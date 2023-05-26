Украинские бойцы взяли в плен необычного россиянина 26.05.2023, 11:57

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Студент МГУ заявил, что «ходил на антивоенные митинги».

В украинский плен попал студент МГУ, который рассказал, что в феврале - марте 2022 года ходил на антивоенные митинги.

Российский военнослужащий Глеб Кошель, студент МГУ, которого незаконно мобилизовали на войну против Украины, сдался в украинский плен, где признался в своей антивоенной позиции.

По его словам, в конце феврале и середине марта прошлого года он ходил на антивоенные митинги с плакатом «Миру мир!».

Первый митинг проходил в регионе, куда приехали локальные журналисты, но затем появились люди с дубинками, задержали активистов, провели с ними беседу и выписали штрафы около 5000 рублей.

Второй митинг, проходивший в середине марта в центре Москвы, разогнали очень быстро, через 10 минут после его начала.

Об этом пленный оккупант рассказал в интервью Дмитрию Карпенко, которое можно посмотреть на YouTube-канале Volodymyr Zolkin.

По словам российского военнопленного, после первого митинга во время «воспитательной беседы» силовики говорили ему: «Зачем ты это делаешь? Все равно будет так, как сказали там, ваши желания не имеют значения в рамках государственной политики».

Также оккупант отметил, что со всеми активистами говорили по-разному, учитывая степень их активности и т. д. Кроме того, Глеб Кошуль отметил, что в российских вузах не практикуется свобода мнений: «Если ты студент, что свои политические предпочтения и прочее мировоззрение желательно держать при себе».

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