Александр Фридман: Есть сценарий, которого Лукашенко опасается больше всего 26.05.2023, 12:01

Александр Фридман

Возможно, Украина им пугала белорусского правителя.

Главы Минобороны РФ и Беларуси Сергей Шойгу и Виктор Хренин подписали документы о ядерном оружии в Беларуси. Дойдет ли до реального размещения или это очередной блеф Кремля? Об этом сайт Charter97.org поговорил с политологом и историком Александром Фридманом:

— Если это блеф, то это вполне бы вкладывалось в историческую традицию. Советское ядерное оружие размещалось за пределами СССР, но историки до сих пор задаются вопросом, в каких хранилищах оно присутствовало, а в каких его не было.

Поэтому, собственно говоря, это может быть блеф на уровне пропаганды, когда покажут хранилища, а на самом деле туда ничего не завезут. Я бы такой вариант не исключал. Могут и завезти. Однако, подчеркну, эта акция носит в первую очередь пропагандистский характер.

— Раньше Лукашенко довольно охотно рассуждал о ядерном оружии, почему сейчас он не сделал из этого шоу, а ограничился сухим комментарием?

— Заявления еще последуют. Мы видели, как Лукашенко радовался, когда была реплика Токаева об «одном оружии на двоих». Думаю, реакция Лукашенко связана с позицией Китая. И он, и Москва знают, что Пекину не нравятся разговоры о распространении ядерного оружия, а тем более — какие-то ядерные угрозы.

Они понимают, что Китай против, поэтому ядерная риторика со стороны Минска появляется все реже. Однако, думаю, мы все равно что-то услышим.

— Последние дни ознаменовались рейдом РДК в Белгородскую область РФ и заявлением экс-замминистра обороны Польши Вальдемара Скшипчака о том, что в Беларуси будет восстание. Ранее исполняющий обязанности командира бригады «Азов» Богдан Кротевич заявил, что ВСУ должны зайти в Беларусь. Рассматривает ли Лукашенко такой сценарий?

— Белгородский сценарий, безусловно, Лукашенко примеряет на себя. Об этом даже говорят открыто. Еще в прошлом году был озвучен вполне конкретный план от главы КГБ Тертеля, что может быть вторжение.

Думаю, Лукашенко за свою власть опасается, любое высказывание принимает всерьез. Что касается бывшего польского генерала, то он высказался как эксперт. Он подчеркнул, что такой сценарий может быть реализован в результате украинской победы. Тоже самое касается бойца «Азова». Он далеко не первый украинский военный, который высказывается подобным образом. Однако высказывание частных лиц не отображает позицию государство.

Думаю, это главный сценарий, которого они опасаются больше всего.

— Могут ли официальные власти или спецслужбы на Западе и в Украине рассматривать подобный сценарий как один из возможных?

— Не думаю, что они рассматривают его как реальный. На теоретическом уровне он существует. Возможно, что есть даже конкретные разработки, если Беларусь еще больше втянется в войну.

Думаю, что украинская сторона пугала Лукашенко таким ответом. У главы украинской разведки Буданова было заявление, что Лукашенко дали понять, что не нужно обострять. Считаю, что такие планы могут быть, однако на данный момент и Запад, и Украину ситуация устраивает, хотя она неблагоприятная.

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