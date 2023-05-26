«Хочу получать деньги из любой точки земного шара» 1 26.05.2023, 12:18

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Белорус рассказал, зачем ему 30 банковских карт и насколько это выгодно.

Ограничения, коснувшиеся банков в последнее время, стимулируют финансовые организации разрабатывать для клиентов более лакомые предложения и акции. Практически из каждого утюга доносится информация о выгодных операциях, крупных манибэках, а иногда и вовсе бесплатных плюшках. Myfin.by поговорил с белорусом, у которого 30 активных банковских карт. Зачем так много и насколько это выгодно?

Анатолий — фрилансер. Молодой человек занимается моушн-дизайном: создает анимационный продукт для заказчиков из России и зарубежья. Чтобы получать оплату от клиентов без затруднений, парню пришлось завести множество банковских карточек. Сейчас их 30. Большая часть из них появилась в последние несколько месяцев.

«Все, как я люблю, — онлайн и бесплатно»

«Как таковой цели завести много карточек у меня не было. И если бы мне пришлось ехать в отделение банка и терять время на оформление, то не стал бы этим заниматься. Бесплатный виртуальный вариант карты сразу же привлек мое внимание».

На любую акцию или предложение Анатолий не ведется.

«Бездумно к этому процессу не подхожу. Для каждой карты было весомое основание и конкретная цель. Или же понимание, что какая-то фишка мне понадобится на перспективу. Например, выгодное снятие наличных за границей. Сейчас я в Беларуси и мне это не нужно, но в будущем может пригодиться. Заметил, что если есть возможность, то надо брать, иначе хорошее предложение может завершиться. Так было с бесплатной валютной картой. Вскоре после того как я оформил такую карту, банк перестал их выпускать. Многие карточки сейчас лежат без дела, но в какой-то момент читаю новость об акции и радуюсь, что настал черед одной из моих карт. Хотя бы одну операцию по каждой точно совершил. Активно пользуюсь двумя-тремя, как и все».

Началось все с акции от «БНБ-Банка». Фрилансеру предлагали завести карточку «1−2−3» и обещали приятный возврат средств с покупок. Оказалось, что если по ней совершить платеж на 23 рубля в любом магазине, то спустя две недели придет купон на такую же сумму. Его можно потратить на покупки в определенной сети гипермаркетов.

— Одна из самых крутых акций, на мой взгляд. До последнего не верил, что купон пришлют. Здорово, что условия очень простые, а потом ты можешь потратить деньги на обычные и нужные вещи.

Обычно у таких предложений масса ограничений и пометок на полях, а здесь иначе. Посоветовал завести такую же карту девушке и брату. И каждый из них получил бонус. К слову, эта карта стала основной для всех моих операций. За обычные платежи в ЕРИП возврат до 2%, с онлайн-покупки возврат 3%. Делаю для себя небольшие пометки:

• 1-й месяц — совершил мало операций, поэтому манибэк был не слишком значительным;

• 2-й месяц — вернулось 14 рублей;

• 3-й месяц — ожидаю в районе 20 рублей.

Дальше хорошо сработала таргетированная реклама. В интернете Анатолий увидел карточку для абонентов А1 от «Альфа-Банка». С ее помощью можно выгодно оплачивать услуги связи. Плюс приятный бонус — к виртуальной карте шла дополнительная пластиковая. Прислали по почте за несколько дней и без каких-либо доплат.

«Белагропромбанк» привлек скидкой на билеты в кино. При оплате их картой в воскресенье — можно попасть на сеанс вдвоем по цене 1 билета.

«Иногда совершаю покупки картой „Лапки“, в этом случае 1% средств перечисляется на корм животным. А если приобретать товары для питомцев по карте „1−2−3“, то вернется 13% с онлайн-покупки и 11% — с офлайн. В среднем с упаковки корма за 20 рублей возврат составит 2,5 рубля».

«Синдром упущенной выгоды»

Фрилансер отмечает, что когда у него появляются наличные, то он сразу же старается забросить их на карту.

«Если ориентируешься на манибэк, то привязан к оплате по карточке. Обидно, когда трачу наличные. Есть чувство горечи, пусть и потерял копейки… Своеобразный синдром упущенной выгоды. Например, во время Гастрофеста часто подмечал, что при оплате определенной картой обещают скидку. И мне казалось, что это так сложно и глупо заводить карту лишь для того, чтобы купить сет. Сейчас считаю иначе: это просто, ведь достаточно виртуальной. Знаю, что есть карта фудхантера и скидка на покупку еды в заведениях составит 10%. Спрашивал во многих кафе, действует ли она, говорят, что да».

Когда такое количество карт, то лучше сразу организовать удобную систему хранения паролей. Анатолий создал документ на компьютере и в телефоне, где собраны все данные: реквизиты, номера и пины. С собой в кошельке лишь пять пластиковых карточек. Еще Анатолий определил для себя основной банкинг, где сохранил номера карт. С его помощью переводит деньги на нужную, чтобы, например, избежать процентов при снятии наличных в определенном банкомате.

В большинстве случаев необходим бесконтактный банкомат со встроенным чипом NFC. Тогда снять наличные можно, лишь приложив телефон к устройству. Поскольку почти все карты у героя виртуальные, то такой способ самый удобный.

Если на горизонте маячит крупная покупка, то много времени уходит, чтобы решить, по какой все-таки карте сделать приобретение.

«Что выгоднее, определенная акция или манибэк? После всех подсчетов перевожу нужную сумму через ЕРИП, так деньги приходят сразу и без процентов. Если переводить по номеру карты, то потеряешь пару рублей».

«Хочу получать деньги из любой точки земного шара»

Время сейчас конкурентное, отмечает фрилансер. И хочется сохранять хорошие отношения с заказчиками. В работе может все устраивать, но не нравится способ оплаты. С таким багажом карт можно получить перевод из любой точки земного шара.

«Деньги из РФ лучше выводить через платежную систему QIWI, а потом уже переводить на белорусскую карту. Таким образом получается максимально сохранить первоначальную сумму».

Впервые герой столкнулся с оплатой в биткоинах. Так было удобно заказчику. Он криптовалютный трейдер.

«Я решил попробовать разобраться. Для начала завел электронный кошелек на платформе PAYEER. Дальше нужно было понять, как перевести сумму в белорусские рубли. Да, это нетрудно, но всюду есть комиссия. И тут на помощь вновь пришли карты белорусских банков».

«БСБ-Банк» первый в стране выпустил криптовалютную карту. Она помогла перевести деньги, и комиссия составила всего 5%. Герой подчитал, что другой способ был бы менее выгоден и потеря была бы 10%.

Пришло 300 долларов, я потерял всего лишь 15 долларов. Без этой карты потерял бы 30 долларов.

«Это было месяц назад. Сейчас, скорее всего, курс другой. Ситуация быстро меняется».

С криптовалютой герой до сих пор на вы. Каким образом ею можно пользоваться без перевода, пока не придумал. В Минске появляются заправки и кафе, где можно оплачивать товары биткоинами, но такие заведения не часто встретишь по пути. Искать такие места намеренно — не слишком удобно.

«Это для меня интересный опыт. Совсем быть не в теме не хочется. Теперь я знаю, что справлюсь и с такой валютой. Предпочтет заказчик расплатиться фиатными деньгами или криптой — не имеет значения».

Анатолий говорит, что знаком с большей частью банковских продуктов в Беларуси. Если будут появляться интересные предложения, то готов пополнять свою коллекцию карточек. В случае, если акция сумеет его удивить. А еще герой подметил, что когда количество карточек перевалило за 20, то его стали реже беспокоить мошенники. Казалось бы, шанс попасться на их удочку стал выше, а получилось, что наоборот.

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