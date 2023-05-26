Правила диктует победитель Андрей Окунь

26.05.2023, 12:45

Украинская армия эту войну выигрывает.

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев сказал сегодня, что пока существует киевский режим и во главе его находится Владимир Зеленский, мирные переговоры с Украиной невозможны.

Ну, я бы не стал верить в искренность категоричного заявления главного штурмовика страны. Если вдруг Украина вместе с западными союзниками согласится оставить Крым и другие оккупированные Россией территории, то наши верховные политики побегут, роняя штаны, договариваться хоть с Зеленским, хоть с самим Бандерой. Нету в Кремле принципиальных людей, есть только те, которые дорожат своими статусом и жизнью, а ради них они готовы на всё.

Другое дело, что Украина никогда не согласится на те условия, что выдвигает Россия. Банально потому, что украинская армия эту войну выигрывает, а Путин вместе с такими как Медведев, её проигрывает. Правила диктует победитель, он же и рисует картину послевоенного мира.

Рано или поздно договариваться о мире придётся, тут я с Медведевым согласен, только делать это будут вовсе не те же люди, что сейчас правят Россией. И условия мирного соглашения будет диктовать тот, кто окажется сильнее на поле боя, а у Кремля на этом поприще хронические проблемы.

Андрей Окунь, Telegram

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