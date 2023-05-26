«Ну было в Белгородской области ядерное оружие. И что? Сильно оно помогло против прогулок неизвестных солдат?» 4 Телеграм-канал «Письма к дочери»

26.05.2023, 12:56

2,614

О чем стоит задуматься властям Беларуси.

Как я себе понимаю, вчера Путин ответил на оскорбительные прогулки неизвестных солдат по Белгородской области. Как обещал. Пацан сказал — пацан сделал. Обещал ответить всеми доступными силами и средствами на нарушение территориальной целостности России и ответил. Дал ассиметричный ответ младшим союзником.

Вот когда министр Шойгу и генерал Хренин подписали соглашение о ядерном оружии, а потом младший союзник сразу сказал, что ядерное оружие уже на пути в Беларусь это и был доступный российский ответ. Потому что с другими доступными ответами у второй армии мира есть, конечно, проблемы. А младший союзник всегда доступен.

Хотя по поводу действенности этого ответа меня терзают некоторые смутные сомнения. Ну то есть, союзный телевизор, конечно, опять всех победит. Сотрет в ядерный пепел Варшаву, Вильнюс, а может даже и Лондон. Но Лондону не привыкать. Его российский телевизор уже много раз превращал в ядерный пепел.

А вот с последствиями менее виртуального свойства есть некоторые проблемы. Потому что Россия уже много раз махала своей ядерной дубинкой и как-то это ни разу ни на кого не произвело убедительного впечатления. И нет никаких научно обоснованных оснований думать, что это впечатление изменится, если помахать ядерной дубинкой с территории Беларуси.

Другое дело младший союзник. Младший союзник, конечно, думает, что ядерная бомба в его шаговой доступности повысит ему гарантии безопасности в этом нестабильном мире. Добавит уверенности и геополитического величия. Что солидные люди испугаются его новой ядерной мощи и может даже захотят с ним о чем-нибудь солидно договориться.

Только вот, по-моему, эффект может быть прямо противоположным. Полтора года назад ядерная бомба может и добавила бы белорусским властям безопасности, а сейчас она эту безопасность может только убавить. Ну было в Белгородской области ядерное оружие. И что? Сильно оно помогло Белгородской области против прогулок неизвестных солдат? И Херсону не помогло, и Крымский мост не защитило. Потому что, с одной стороны, ядерная угроза сильно истерлась от слишком частого употребления. А с другой, солидные люди убедились, что договариваться с союзниками, что старшим, что младшим, нет никакого практического смысла.

А вот простимулировать солидных людей к тому, чтобы решить проблему белорусских властей каким-нибудь радикальным и неделикатным способом, ядерная бомба в Беларуси вполне может. Одно дело, когда белорусские власти занимались себе тихонько геноцидом белорусского народа внутри Беларуси. И, согласись, совсем другое дело, если у них появится инструмент, позволяющий распространить эти практики на соседей.

Так что белорусским властям стоит думать не о перспективах своего геополитического величия а о чем-нибудь более практическом. Тем более, что распоряжаться оружием будет союзник, а отвечать, если что, придется им.

Телеграм-канал «Письма к дочери»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».