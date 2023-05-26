Момент атаки дрона по центру Краснодара попал на видео

Момент атаки дрона по центру Краснодара попал на видео8
- 26.05.2023, 13:04
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Россияне в панике требуют расстрелять Шойгу.
Как сообщал сайт Charter97.org, сегодня в центре российского Краснодара раздались сильные взрывы. Местные жители и власти города сообщают об атаке беспилотников.
Видео с камеры наблюдения сегодняшнего прилета в Краснодаре опубликовали телеграм-каналы.
Видно как дрон пикирует вниз и врезается в здание. Утром в пятницу в центре российского города произошел взрыв, в результате чего были повреждены офисное здание и жилой дом.
От Краснодара до ближайшей точки фронта в Украине - примерно 330 км.
На других видео, снятых местными жителями, попал пролет неизвестно беспилотника над городом, а также взрыв. И россияне изрядно запаниковали: они утверждали, что дронов было два, прилет пришелся «куда надо», а еще «был предатель, который передал информацию» для удара.
Поэтому многие требовали расстрелять министра обороны РФ Сергея Шойгу за «криворукую российскую ПВО».