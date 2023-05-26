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Момент атаки дрона по центру Краснодара попал на видео

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  • 26.05.2023, 13:04
  • 6,306
Момент атаки дрона по центру Краснодара попал на видео

Россияне в панике требуют расстрелять Шойгу.

Как сообщал сайт Charter97.org, сегодня в центре российского Краснодара раздались сильные взрывы. Местные жители и власти города сообщают об атаке беспилотников.

Видео с камеры наблюдения сегодняшнего прилета в Краснодаре опубликовали телеграм-каналы.

Видно как дрон пикирует вниз и врезается в здание. Утром в пятницу в центре российского города произошел взрыв, в результате чего были повреждены офисное здание и жилой дом.

От Краснодара до ближайшей точки фронта в Украине - примерно 330 км.

На других видео, снятых местными жителями, попал пролет неизвестно беспилотника над городом, а также взрыв. И россияне изрядно запаниковали: они утверждали, что дронов было два, прилет пришелся «куда надо», а еще «был предатель, который передал информацию» для удара.

Поэтому многие требовали расстрелять министра обороны РФ Сергея Шойгу за «криворукую российскую ПВО».

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