Сколько российских военных кораблей ВСУ отправили по известному курсу 3 26.05.2023, 13:13

3,258

Главные поражения флота РФ.

Морские дроны атаковали российский разведывательный корабль «Иван Хурс» в 75 километрах к северу от Босфора. Удар по судну россиян был нанесен 24 мая.

Российские источники сообщают, что разведывательное судно получило очень серьезные повреждения. Сам корабль атаковали пять беспилотников. Два их них точно достигли своей цели, сделав в борту две пробоины. Корабль еще якобы «держится на плаву», однако есть большая вероятность его затопления.

Позже видео, как беспилотник поражает российский корабль.

Это не первый случай, когда российские корабли попадают под удар ВСУ. Сайт Charter97.org посмотрел, какие потери понес флот РФ в войне с Украиной.

«Великий Устюг»

Малый ракетный корабль «Великий Устюг», который относится к Каспийской флотилии РФ, был подбит артиллерией ВСУ 7 марта 2022.

Судно обстреливало украинские города ракетами «Калибр», а затем было поражено реактивными системами залпового огня Военно-Морских сил Украины.

СМИ заметили судно при буксировки по Волге.

Корпус и надстройки корабля имели большое количество пробоин. Кроме того, на корабле отсутствовала основная РЛС, снятая для удобства транспортировки речными водными путями.

«Саратов»

Большой десантный корабль «Саратов» был уничтожен ракетой «Точка-У» в ходе украинской атаки на порт Бердянска 24 марта 2022 года.

В результате взрыва были повреждены еще два российских корабля — «Цезарь Куников» и «Новочеркасск». Командиры поврежденных десантных кораблей РФ в Бердянске в 2014 году изменили присяге и перешли на сторону оккупантов.

«Саратов» пошел на дно, в дальнейшем поднят, отбуксирован в Керчь и распилен на металлолом.

24 марта 2023 года главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный показал, как украинские военные уничтожили российский корабль.

«Москва»

Гордость российского флота, флагман ЧМФ РФ, ракетный крейсер «Москва» 13 апреля 2022 года был поражен украинскими противокорабельными ракетами ПКР Р-360 «Нептун» и затонул.

Грандиозный пожар на крейсере «Москва» был виден из космоса.

«Москва» потенциально является самым большим военным кораблём, когда-либо выведенным из строя ракетой.

Точное число погибших неизвестно. На корабле находились примерно 300 срочников. Российское Минобороны признало гибель 37 человек. Однако родственники моряков рассказывали о сотнях раненых и пропавших без вести.

13 апреля 2023 года появилось видео исторического пуска ракет, поразивших «Москву».

«Василий Бех»

17 июня 2022 Военно-морские силы Украины поразили российский буксир «Василий Бех», который вез боеприпасы, оружие и военных ЧФ РФ на остров Змеиный. Удар был нанесен ракетами «Гарпун».

На борту буксира был установлен зенитно-ракетный комплекс ТОР, что не помешало Военно-морским силам Украины нанести удар по судну.

Было поражено 70% экипажа. В последствии российские войска были вынуждены покинуть Змеиный, так как не могли обеспечивать свою группировку на острове. Минобороны РФ назвало трусливое бегство «жестом доброй воли».

«Адмирал Макаров» и «Иван Голубец»

29 октября украинские беспилотники атаковали бухту оккупированного Севастополя.

По данным аналитиков, были повреждены новый флагман ЧФ «Адмирал Макаров», морской тральщик «Иван Голубец», а также третье неопределенное судно. В атаке было задействовано 9 беспилотников и семь автономных морских беспилотных аппаратов.

После этой атаки Россия была вынуждена прятать свои корабли в Новороссийске. Севастопольская бухта для российского флота остается небезопасной зоной.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».