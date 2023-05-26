«С такими темпами придется на фермы и поля омоновцев отправлять» 4 26.05.2023, 13:30

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Как вымирает белорусское село.

Читатель сайта Charter97.org рассказал, в каком состоянии оказалось белорусское село.

«На днях ездил к родителям в Клецк. Заходили к соседям. Попало в руки местное издания «Да новых перамог». На белорусском языке там только заголовок, кстати.

Полистал — будто в свое советское детство погрузился. Тут и заявления да поездки вождя, как принимают в пионеры, кто стал новым шефом здешних лукомольцев…

Наиболее насмешила новость от режимного агентства БелТА о «новом сезоне семейного сельскохозяйственного проекта» под названием... «Властелин села». Среди задач — содействие закреплению молодых семей на селе, формирование здорового образа жизни и т.д.

Спросил у соседей, сколько же теперь платят «властелинам».

«Да в среднем пятьсот», — отвечают. Правда, не долларов, а рублей.

Видимо, создатели этого проекта начитались произведений Джона Толкина или насмотрелись фильмов. Вот и пытаются реализовать свои фантазии, ежегодно придумывая новый сезон этого фантастического сериала.

Хотите видеть на селе трудолюбивую и трезвую молодежь? Дайте для начала приличный заработок, какие-то перспективы в жизни. В старину сельчане убегали в районный центр либо дальше в столицу. Сейчас география побега гораздо шире. Я слышал, что только из деревни Заельни, в которой, может, 100 жителей осталось, аж 5 семей после 2020 года уехало в Польшу.

С такими темпами эмиграции придется на фермы и поля омоновцев отправлять…» — резюмирует читатель сайта Charter97.org.

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