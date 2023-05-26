«Моя зарплата не ушла на это празднование» 26.05.2023, 13:54

Белорус рассказал, сколько стоит приготовить шашлык в Варшаве.

Белорус Владимир живет в Варшаве больше года. За это время он нашел жилье, работу, решил многие бытовые проблемы. В прошлые выходные он отмечал свой день рождения. О том, сколько пришлось потратить на главное угощение своего праздника — шашлык, он рассказал EX-PRESS.LIVE:

— В Польше голодают, недоедают, мерзнут и вообще страдают» — говорит пропаганда в Беларуси. Бессмысленно рассказывать тем, кто хочет верить телевизору, что это не так.

Владимир решил показать, сколько стоит в Польше один-единственный продукт — мясо. У него был хороший повод для шашлыка с друзьями:

— На днях мне исполнилось 37 лет. Погодка хорошая и решил я позвать друзей на природу. Здесь, на берегах Вислы, множество мест, где можно сделать шашлыки. Мангалы-чаши устроены для всех желающих. Так вот, в свой день рождения я решил собрать своих друзей-белорусов именно на шашлык. Подробностями праздника делиться не буду — из-за скромности. Это был действительно мой день — веселый и добрый. Расскажу только о том, как я покупал мясо для шашлыка.

Итак, расчет был простой: примерно около 300-400 грамм мяса на человека. Кто-то ест больше, если закусывает крепкие напитки, кто-то — меньше. В общем, я купил 9 килограмм 14 грамм свинины — это совсем точная цифра. Покупал в магазине «Бедронка». Мясо свежайшее и нежнейшее. Заплатил 162 злотых и 17 грошей (около 100 белорусских рублей).

Конечно, к этому мясу было куплено разных вкусностей. Не буду дразнить уважаемую публику. Только уточню: для меня этот день рождения обошелся безболезненно. То есть моя зарплата не ушла на это празднование. И погуляли мы прекрасно.

А как в Беларуси

Судя по чеку, килограмм мяса обошелся нашему герою в 11 с копейками рублей. В Беларуси свежее мясо можно купить от 15 рублей за килограмм. Например, в «Е-доставке» оно обойдется дороже, чем 21 рубль за кило.

Цена на свинину «фермерскую» — 21,3 рубля за килограмм.

Если повезет — в магазине можно купить свинину по 11,99 рубля.

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