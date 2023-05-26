В Германии неизвестный проник в правительственный кортеж и набросился на Шольца 4 26.05.2023, 14:03

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Канцлер ФРГ спокойно отреагировал на инцидент.

Неизвестный внедрился в правительственный кортеж и набросился на канцлера Германии Олафа Шольца, сообщает BILD со ссылкой на протокол расследования.

По данным издания, в среду, 24 мая, Олаф Шольц участвовал в праздновании 25-летия Европейского центрального банка во Франкфурте-на-Майне. Около 23:00 он направился в аэропорт под полицейским конвоем. По дороге в колонну внедрился 48-летний мужчина на личном автомобиле. Известно, что у него греческая фамилия. На допросе он заявил, что думал, будто это свадебный кортеж.

«Хотя номеров автомобиля не было в базе, его пропустили на закрытую территорию аэропорта вместе с остальным конвоем», — пишет BILD.

Члены делегации быстро поднялись на борт авиалайнера, но Шольц задержался, так как говорил по телефону. Когда он вышел из лимузина, неизвестный выбежал на взлетно-посадочную полосу и бросился на канцлера.

«Он крепко пожал ему руку, потянул к себе и прижал к груди, пытаясь обнять. Лишь тогда телохранители Шольца осознали, что что-то не так», — сообщили журналисты.

Сам канцлер спокойно отреагировал на инцидент, не придав ему значения. Но эксперты говорят, что он будет иметь последствия для правительственной охраны.

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