Можно ли в Беларуси перейти на четырехдневку и получать ту же зарплату? 1 26.05.2023, 14:32

До наступления лета остается все меньше и меньше, и работать тоже хочется меньше.

Можно ли в Беларуси официально перейти на четырехдневку, как это сделали в Казахстане, выяснял корреспондент Tochka.by.

По данным Международной организации труда (МОТ), сокращение количества рабочих часов позволяет трудящимся чувствовать себя счастливее и работать продуктивнее.

Именно этим руководствуются правительства и корпорации в разных странах, сокращая рабочую неделю до четырех дней. Но есть у такой практики и негативные последствия.

История вопроса

Первые законодательно оформленные попытки ограничить продолжительность рабочего времени были предприняты в Англии в середине XIX века. А закон о продолжительности рабочего дня (10 часов для столицы, 11 часов – для провинций) власти впервые приняли в ходе Второй революции во Франции в 1848 году.

В 1866 году в США рабочий конгресс выдвинул поистине революционную идею о 8-часовом рабочем дне. Революционную, потому что в ту пору рабочие на фабриках и заводах проводили за станками по 12-16 часов. И по шесть дней в неделю.

Даже в стране победившего социализма рабочая неделя была шестидневной до 1967 года. И только в год 50-летия Октябрьской революции советские граждане получили второй выходной.

Сейчас же шестидневкой могут в Беларуси «похвастаться» лишь учителя.

Работать меньше – получать столько же

В мире в последние годы оформился четкий тренд на сокращение рабочего времени. Что важно – корпорации, IT-компании, банки и даже бюджетные организации предлагают своим сотрудникам работать меньше, а получать те же деньги. Но даже вне этих экспериментов с четырехдневкой, в некоторых странах даже о 40-часовой рабочей неделе давно не вспоминают.

Но сегодня речь именно о сокращении рабочих дней до четырех. В минувшем году это сделали в Бельгии, подобный эксперимент провели и в Великобритании, где профсоюзы даже разрешили работать сотрудникам не 8 часов в день, а 9,5.

Наиболее масштабным исследование влияния сокращения рабочих дней на жизнь человека получилось в Исландии. Как рассказали в МОТ, которая патронировала длившийся 4 года эксперимент, его результаты однозначно говорят о том, что продуктивность в среднем не изменилась, а в некоторых случаях даже повысилась, а стресс и выгорание сотрудников – уменьшились.

В исследовании приняли участие около 2500 человек (почти 1% трудоспособного населения), которые работали от 35 до 36 часов вместо обычных 40 часов в неделю, и без каких-либо урезаний заработной платы.

В итоге профсоюзы и работодатели договорились о том, что продолжительность рабочей недели уменьшится: теперь почти 90% исландцев работают по сокращенному графику.

Кроме плюсов есть и минусы

Понятно, что всех перевести на четырехдневку невозможно, да и (строго говоря) в Исландии этого и не делали – кто-то работал четыре дня, а кто-то просто уходил с работы на час-два раньше. Но важно другое – в долговременном эксперименте участвовали не сотрудники одной компании, а разных отраслей, от ИТ и культуры до медицины и образования.

Весомость этой оговорки в том, что в других странах (Японии, Швеции, Великобритании и других) третий выходной в неделю давали своим подчиненным руководители отдельных компаний или организаций.

Если подводить общий итог, то главной целью экспериментов (достигнутой) было увеличение продуктивности сотрудников. Получая дополнительный день на отдых, они стремились выполнить все поставленные задачи за 4 дня, сокращались перерывы в работе и продолжительность совещаний и планерок.

Также улучшилось состояние здоровья и психологического комфорта: люди получили время на общение с семьей, хобби, занятия спортом.

В разных странах отмечали снижение текучести кадров, сокращение числа «больничных», улучшение оценок обслуживания от клиентов.

Но были, как это не удивительно, и негативные последствия четырехдневной рабочей недели.

О том, что у третьего выходного есть и минусы, корреспонденту рассказала и ведущий юрист компании Revera Ульяна Булгакова.

По словам эксперта по корпоративному и трудовому праву, к ним можно отнести: увеличение затрат компании на персонал, увеличение нагрузки работников в течение рабочего дня, что может сказываться на их психоэмоциональном состоянии.

«Кроме того, компания может сократить зарплаты, стараясь минимизировать возможные потери (сокращение производства и увеличение цен на продукцию, услуги или работы). Также могут возникнуть вопросы коммуникации с партнерами», – подчеркнула юрист.

Она добавила, что конкретные последствия введения 4-дневной рабочей недели необходимо оценивать с учетом цели таких нововведений, сферы деятельности компании и ее бизнес-модели, так как для некоторых компаний такой формат работы в принципе не подойдет.

Четырехдневка – не для белорусов?

А годится ли он для белорусов в принципе? Ведь в одном из государств ЕАЭС уже ввели законодательную норму о четырехдневной рабочей неделе (речь о Казахстане).

Портал Praca.by провел опрос, в котором приняли участие более 5,5 тыс. человек. Почти 80% белорусов заявили, что «точно смогли бы» либо «скорее всего, смогли бы» за четыре рабочих дня выполнить тот же объем работы, что выполняют за пять.

Но при этом многие (61,4%) уверены, что после введения четырехдневки работодатели станут снижать зарплаты. Кое-кто опасается, что даже сокращение рабочего времени не спасет от выгорания (15,1%), при этом довольно много опрошенных (18,2%) уверены, что переход на четырехдневку практически невозможен для «синих воротничков».

Говоря о плюсах, белорусы отметили, что третий выходной, прежде всего, улучшит качество их жизни и поможет уделять больше внимания себе, хобби и саморазвитию (43,2%). Многие полагают, что сокращенная рабочая неделя снизит уровень выгорания и стресса (31,5%).

Неказахскими путями

Практика введения четырехдневной рабочей недели недавно перестала быть диковинкой даже в ЕАЭС: подписанный президентом Казахстана Токаевым закон дает возможность работодателям в трудовом договоре (при договоренности сторон) прописать установление четырехдневной рабочей недели.

При этом у работодателя есть возможность чередовать такой график с пятидневной и шестидневной рабочей неделей.

Планируется ли в Беларуси что-либо подобное? Ответа в Министерстве труда и соцзащиты получить не удалось. Эксперт же ничем порадовать желающих меньше работать не смогла.

«В подготовленном законопроекте изменений в Трудовой кодекс, который уже был одобрен в первом чтении, таких новшеств нет. Соответственно, в ближайшей перспективе не планируется устанавливать четырехдневную рабочую неделю на законодательном уровне», – пояснила Ульяна Булгакова.

А могут ли предприятия/организации переводить сотрудников на четырехдневку с сохранением зарплаты?

По словам юриста компании Revera, Трудовой кодекс Республики Беларусь (ТК) прямо фиксирует две опции установления рабочей недели: 5 рабочих дней с 2 выходными днями или 6 рабочих дней с 1 выходным днем.

«Между тем, нормы ТК позволяют нанимателю самостоятельно нормировать рабочее время путем установления норм его продолжительности на протяжении календарной недели (рабочая неделя) и в течение суток (рабочий день, рабочая смена)», – отметила эксперт.

По ее словам, опции установления четырехдневной рабочей недели на сегодняшний день могут быть реализованы нанимателем. Вопросы заработной платы также могут быть урегулированы нанимателем.

Подводя итог тренда на сокращение рабочего времени:

1 уменьшение количества рабочих часов возможно не везде

2 четырехдневка подойдет только для тех сотрудников, которых не нужно контролировать, и которые могут планировать свое рабочее время

3 работодатели получают конкурентное преимущество

4 заботясь о сотрудниках путем четырехдневки, работодатель дает им больше времени для полнокровной жизни, что влияет на уровень счастья, качество работы и атмосферу в коллективе

5 можно сэкономить на коммунальных и офисных расходах

6 ничего не мешает вашему работодателю провести эксперимент.

И главное, – вы можете предложить ему этот вариант. Как минимум на лето.

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