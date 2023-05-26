Золотой сантехник: за устранение засора минчанка отдала 440 рублей 4 26.05.2023, 14:43

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иллюстративное фото

При этом проблемы со стоком воды все равно остались.

«Мужья на час» в Минске продолжают удивлять. Недавно такой мастер заменил унитаз за 430 рублей, но сантехника все равно продолжила протекать.

В похожую историю попала еще одна минчанка: вызвала специалиста для устранения засора, но за работу он взял 440 рублей. При этом проблемы со стоком воды все равно остались, пишет onliner.by.

— У нас в квартире случился засор, когда включали воду на кухне, она текла и из-под ванны, — рассказывает Валерия.

Сначала минчанка вызвала сантехников из ЖЭУ, те сказали, что на кухне с трубами все в порядке, надо искать причину в ванной.

— Но у нас плиткой обложена вся ванна, небольшую часть надо было снимать, а эти сантехники сказали, что таким не занимаются. Пришлось вызывать «мужа на час», чтобы все сразу сделал.

Валерия отправилась в Google, на сайте Goodservicebit нашла предложение от сантехников. Юрлицо — ООО «Мистер Профи».

В квартире семьи мастер работал часа 1,5—2, ходил покупать какие-то детали. Валерия объясняет, что не слишком могла вникать в процесс, потому что часть времени присматривала в комнате за пятимесячным малышом. В конце концов за работу сантехник попросил 440 рублей, а, если верить договору, стоила она и вовсе 471, но почему-то клиентке дали скидку.

— Мое декретное пособие — 605 рублей, а на устранение засора пришлось отдать 440, — разводит руками минчанка.

Цена сильно удивила, но в споры с незнакомым человеком Валерия решила не вступать, опять же, потому, что ребенок на руках.

Самой дорогой позицией в договоре стала электромеханическая прочистка труб за 186 рублей. Промывка труб — еще 30, демонтаж сифона и чистка (указано: «3 штуки») — еще 96 рублей.

— Сантехник прописал, что чистил трубы в трех местах, — рассказывает Валерия.

Ни клиентка, ни ее муж не остались довольны качеством работы. Пара подозревает, что часть из прописанного в договоре сантехник не делал.

— На следующий день в умывальнике просто был застой воды!

На плитке, которую мужчина снимал — устанавливал обратно, остались сколы.

С вопросами семья обратилась в компанию «Мистер Профи», там пояснили, что подрядчик — самозанятый, он сам устанавливает расценки. Через несколько дней сантехник вернулся в квартиру — чтобы устранить застой воды в раковине. С ним общался уже муж Валерии, Илья.

— Я спросил, почему мастер не согласовывал и не озвучивал стоимости работ. Ответ был примерно такой: когда он начал работу, не знал, где именно находится засор и сколько денег на это уйдет. Я уточнил, как он формирует стоимости, где они утверждены или прописаны. Был ответ, что максимальную установленную законом он не превысил. Я загуглил: электромеханическая чистка труб выполняется специальными машинами — где они? Он ответил, что делал это дрелью. За испорченную плитку мастер предложил 20—30 рублей «из своего кармана», но я не взял.

Во второй приход на устранение застоя в раковине у сантехника ушло «минут десять».

Семья признает свою оплошность в том, что не спросили у работника цены заранее. Валерия ориентировалась на расценки с формулировкой «от…», указанные на сайте.

— Но не каждый согласится на устранение засора за 400 рублей. Неужели закон не защищает граждан от таких ситуаций? — возмущен Илья. — Мы понимаем, что деньги не вернем, но ведь на такую удочку может попасться кто угодно, особенно пенсионеры. Почитал отзывы — похожих историй немерено.

ООО «Мистер Профи» зарегистрировано в Минске, по улице Леонида Беды. Дата госрегистрации — 14 января 2022 года. Собственником указан гражданин России.

Журналисты уточнили в нескольких других фирмах, сколько может стоить устранение засора в раковине в минской квартире. Ответ такой: от 70—80 рублей. А какая верхняя планка?

— Если у вас там действительно что-то страшное, когда привлекают гидравлику, химию — это рублей 150, — уточнили в одной из компаний.

Даже с учетом того, что мастеру из этой истории пришлось установить еще несколько деталей и снять — вернуть на место одну плитку, до искомой суммы в 440 рублей и правда очень далеко.

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