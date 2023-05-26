«Есть ощущение, что на еду уходит большая часть дохода» 1 26.05.2023, 15:29

Как живут одинокая пенсионерка, журналист и дизайнер в Витебске.

Банкиры и прочие финансисты в один голос твердят: сколько бы ни зарабатывал, ты должен откладывать, иметь пассивный доход и заранее планировать свой бюджет. Корреспондент vitebsk.biz Наталья Черниченко спросила у пенсионерки, журналиста и дизайнера, как они распоряжаются своими деньгами, удаётся ли им делать накопления и планировать расходы.

«Копить у меня никогда не получалось»

Татьяна Петровна, 65 лет

О себе: живу в деревне одна. У меня трое взрослых детей, шестеро внуков. В хозяйстве — два кота, собака и штук 15 кур. Возле дома — небольшой участок с огородом, садом и баней. Дети и внуки бывают в гостях не реже раза в неделю.

Социальный статус: пенсионерка. Более 30 лет отработала учителем белорусского языка и литературы.

Доход: пенсия 738 рублей. Когда приезжают дети, привозят продукты. Полгода назад пришлось купить матрац (250 рублей), тогда и оформила карту рассрочки на 250 рублей. С тех пор каждый месяц залажу в долг. Без этого — никак. Вот и в этот раз купила продуктов на 60 рублей, придётся с пенсии возвращать.

С сестрой-пенсионеркой поддерживаем друг друга. У нас в разное время поступления, поэтому я в начале месяца закрываю её кредит (80 рублей), а она в конце месяца возвращает эту сумму.

Постоянные платежи: вода — 8−10 рублей, электроэнергия — 22, интернет — 25, мобильный телефон — 35, дрова — 400 рублей (в год). Последний раз газовый баллон покупала за 19 рублей. Поскольку пару лет назад приобрела электрическую печку, газ пока не заканчивался.

Продукты: конкретно не подсчитываю, но думаю, что трачу рублей 250−300 в месяц. С пенсии покупаю куриную грудку и рыбу (сельдь, скумбрию, ставриду, мойву), чай, кофе. Молоко, сметану, творог, кефир беру не каждый день. Пачки сливочного масла хватает на неделю, бутылки подсолнечного — почти на месяц. Из круп у меня всегда есть гречка, рис и овсянка. Чай и кофе не соложу, поэтому сахар покупаю редко, иногда беру зефир или мармелад к чаю. Люблю простой чёрный хлеб с маслом. За лето намораживаю много овощей, потом тушу их, например, с рисом и курицей. Раз в неделю, а то и реже, варю простой куриный суп. Часто готовлю омлет, опять же с овощами. В качестве десерта размораживаю ягоды и ем.

Бытовая химия: раз в пару месяцев покупаю стиральный порошок, средство для мытья посуды и Азелит. Рублей 20 в среднем уходит.

Здоровье: у меня гипертония, поэтому регулярно принимаю амлодипин, лизиноприл и кардиомагнил. На это трачу меньше 20 рублей в месяц. Иногда позволяю себе витамины, когда чувствую упадок сил. В феврале отдала за баночку 44 рубля. Если вдруг простужусь или подхвачу грипп, лекарства, как правило, привозят дети.

Одежда и обувь: покупаю только нижнее бельё (последний раз прошлым летом), иногда обувь. Всё остальное отдают дочки, в том числе верхнюю одежду.

Подарки: близким на день рождения дарю по 50 рублей — их у меня 12 человек. Если еду в гости, покупаю сыр и фрукты к столу, а внукам по 5 рублей даю.

Красота и уход: пользуюсь тем, что дарят дети. Сама ничего не покупаю. Даже шампуни и гели для душа они привозят.

Животные: на кур уходит 53 рубля в месяц. Яиц собираю примерно 120 штук. Сама ем, раздаю детям. Котам покупаю ливерку и кровянку. Делюсь с ними своей рыбой и курицей. Собаке готовлю каши с косточками. В месяц рублей 30 уходит. Ещё и дети периодически привозят сухой корм.

Непредвиденные расходы: как правило, они связаны с хозяйством. В этом месяце газонокосилка сломалась, пришлось потратить 58 рублей на ремонт. В начале года покупала утюг — 70 рублей. А в мае кота стерилизовала — 50 рулей.

Итого в среднем: 546−776 рублей.

Копить у меня не получается, никогда не получалось, хотя экономлю буквально на всём. Отдыхать не езжу. Из развлечений — книги, интернет, семейные праздники.

«К концу месяца приходится подтягивать пояса»

Сергей, 55 лет

О себе: живу с женой и 15-летним сыном в двухкомнатной квартире. Есть автомобиль, два кота и небольшой участок земли за городом. Бюджет у нас с супругой общий. Все обязательные платежи делаю я, за продукты, одежду и прочее необходимое платим вместе. Бюджет не планируем, поэтому к концу месяца приходится подтягивать пояса. Откладывать также не получается, но и картами рассрочек не пользуемся.

Должность: корреспондент.

Доход: зарплата 1400 рублей, примерно столько же получает и супруга.

Постоянные платежи: коммуналка — 120 рублей, Белтелеком — 45, мобильные — около 100 рублей (за троих).

Кредиты: год назад застеклили балкон в кредит, ежемесячный платёж — 170 рублей. Также выплачиваю рассрочку за два мобильных телефона — 145 рублей.

Продукты: пару раз в месяц мы делаем большую закупку продуктов на 200-300 рублей: крупы, макароны, консервы, подсолнечное масло, мясо, рыба, чай, кофе. Ежедневно покупаем молоко, сметану, творог, фрукты-овощи, что-то к чаю. Часто берём готовые котлеты «Петруха», наггетсы (ребёнок любит). Есть ощущение, что на еду уходит большая часть дохода — тысяча точно. Чаще всего едим куриные отбивные с гарниром и салатом.

Бытовая химия: чистящие-моющие стараемся покупать на скидках. Это бывает не каждый месяц. В среднем рублей 50 выходит.

Здоровье: лекарства всегда есть в запасе. Но если кто-то заболевает, меньше сотни в аптеке редко приходится оставлять. Периодически покупаем витамины, но не самые дорогие. Сыну раз в полгода магний берём — больше ста рублей за курс. В среднем получается 30-50 рублей в месяц.

Одежда и обувь: каждый раз что-то надо. В этом месяце сыну кроссовки купили (140 рублей) и две футболки (70), себе вчера трое трусов взял — 30 рублей. Жена хвалилась, что купила тунику за 60 рублей, пару недель назад белую льняную рубашку — за 100. Сейчас присматривает босоножки — это не меньше 150 рублей. А колготки — это тоже одежда?

Подарки: так повелось, что на дни рождения близким всегда дарим по 100 рублей, и детям и взрослым. А родных у нас много, иногда и по два дня рождения в месяц бывает. В следующем месяце жена будет праздновать, я стараюсь ей на подарок выделять рублей 300-400. В среднем в месяц рублей 200 точно уходит. А может и больше, если считать всякие символические презенты коллегам. Когда в гости идём, опять же, вино покупаем, цветы хозяйке дома.

Красота и уход: жена каждый месяц покупает себе что-то, мы с сыном обходимся шампунем, гелем для душа и гелем для бритья. Что-то мне подсказывает, что в эту строчку рублей 100 вписывать можно.

Отдых: последние три года за пределы страны мы не выезжали. Два лета подряд на несколько дней снимали домики в агроусадьбах.

Развлечения: иногда ходим в кафе, кино и театр. Думаю, что тратим на это не больше 150 рублей в месяц. А порой и 250 уходит, если на дачу ездить и по городу. Периодически бывают серьёзные траты на ремонт.

Животные: кошачий корм и куриное филе — 50 рублей. Старшая кошка заболела, и в этом месяце на её лечение уже потратили более 2-х сотен.

Непредвиденные расходы: в этом месяце сломалась стиральная машинка — 200 рублей.

Итого в среднем: 1760−2130 рублей.

Копить не получается. Может начать записывать расходы? Но жить стало заметно труднее. Мы ничего не планируем заранее. После зарплаты делаем обязательные платежи, на оставшееся — живём. Еда, конечно, в доме есть всегда. А вот обновить ремонт не получается.

«Не экономлю на еде и одежде»

Марина, 37 лет

О себе: живу с мамой, детей нет. Пока не замужем, но скоро собираюсь. Есть автомобиль.

Должность: графический дизайнер. Уже много лет работаю удалённо.

Доход: всегда по-разному — от полутора до трёх тысяч. Иногда и четыре выходит.

Постоянные платежи: коммуналку взяла на себя мама. Я плачу за два телефона и интернет — 100 рублей в месяц.

Продукты: на этом не экономлю. Больших закупок не делаю. Каждый день захожу в супермаркет у дома. Беру молочные продукты, рыбу, овощи-фрукты, люблю морскую капусту и авокадо. Трачу в месяц около тысячи. Что-то мама покупает.

Бытовая химия: на стиральные порошки, чистящие средства, кондиционеры для белья в месяц уходит рублей 50.

Здоровье: лекарства практически не покупаю, даже если болею. Иногда беру витамины, но это бывает так редко, что даже не стоит заносить их в статью расходов. У мамы сахарный диабет, и ей лекарства нужны постоянно. Их дают бесплатно, но для этого нужно идти в поликлинику за рецептом, что не всегда удобно. Часто мы сами покупаем необходимое. Это не очень дорого.

Одежда-обувь: на днях шла по торговому центру, увидела в витрине куртку, зашла и купила её — 300 рублей. Зимнюю обувь и верхнюю одежду покупаю раз в два сезона, летнее — чаще. Обувь предпочитаю качественную, кожаную. За качество я готова платить. В среднем в месяц на одежду-обувь рублей 300 уходит.

Подарки: самый затратный месяц — декабрь: и Новый год, и дни рождения у близких. Рублей 500−600 надо. Да и в остальные месяцы меньше 150 не уходит. Кому-то я дарю деньги в конверте, кому-то подбираю подарок.

Красота и уход: и себе, и маме косметику покупаю я. Каждый месяц нужно что-то обновлять. Рублей 50-60 надо, но это если крем не закончился или духи. Иначе и 100−200 уйдет.

Отдых: после 2020 года на отдыхе была лишь однажды — в Грузии. А раньше 3-4 раза в год ездила. Пляжный отдых никогда не любила, мы с друзьями путешествовали по Европе. Вот где впечатления! Этим летом с будущим мужем собираемся в Турцию. Я немного отложила, часть расходов возьмёт на себя он. Пока непонятно, сколько выйдет.

Развлечения: на концерты и спектакли хожу только по приглашениям. Летом могу посидеть в кафе, раз в неделю или полторы. Меньше сотни за раз не выходит.

Автомобиль: на бензин трачу немного — рублей 150 в месяц.

Непредвиденные расходы: обнаружилось, что нужна летняя резина. Потратила 450 рублей.

Итого в среднем: 2100−2650 рублей.

Сейчас у меня практически не получается копить, хотя раньше кое-что откладывала. Стараюсь по-прежнему не экономить на еде и одежде. Я работаю сразу в нескольких фирмах, поэтому деньги приходят постоянно, нет большого поступления один раз в месяц, как это обычно бывает у других. Если вижу, что удалось заработать больше, понимаю, что могу себе позволить больше.

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