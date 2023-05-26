Видео от Рогачевского МКК вызвало скандал в Сети 1 26.05.2023, 15:58

4,668

Предприятие решило прорекламировать свою продукцию песней, написанной на слова невестки Лукашенко.

Рогачевский МКК под песню Дмитрия Азаренко «Белорусская жена», написанную на слова невестки Лукашенко, прорекламировал в TikTok айран. Видео вызвало шквал негативных комментариев.

«Боже, почему мне стыдно?» — писали белорусы.

Рогачевский МКК их удалил и закрыл возможность комментировать видео.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».