Видео от Рогачевского МКК вызвало скандал в Сети

Видео от Рогачевского МКК вызвало скандал в Сети1
- 26.05.2023, 15:58
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Предприятие решило прорекламировать свою продукцию песней, написанной на слова невестки Лукашенко.
Рогачевский МКК под песню Дмитрия Азаренко «Белорусская жена», написанную на слова невестки Лукашенко, прорекламировал в TikTok айран. Видео вызвало шквал негативных комментариев.
«Боже, почему мне стыдно?» — писали белорусы.
Рогачевский МКК их удалил и закрыл возможность комментировать видео.
@rmkk.by Лучший напиток в летний зной от Рогачевского МКК 🍶 #рекомендации #рогачевскиймкк #мкк #рогачев #полезныепродукты #айран #молочныепродукты #followmy #cute #hap #rek ♬ оригинальный звук - azarenkoofficial