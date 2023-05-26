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Видео от Рогачевского МКК вызвало скандал в Сети

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  • 26.05.2023, 15:58
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Видео от Рогачевского МКК вызвало скандал в Сети

Предприятие решило прорекламировать свою продукцию песней, написанной на слова невестки Лукашенко.

Рогачевский МКК под песню Дмитрия Азаренко «Белорусская жена», написанную на слова невестки Лукашенко, прорекламировал в TikTok айран. Видео вызвало шквал негативных комментариев.

«Боже, почему мне стыдно?» — писали белорусы.

Рогачевский МКК их удалил и закрыл возможность комментировать видео.

@rmkk.by Лучший напиток в летний зной от Рогачевского МКК 🍶 #рекомендации #рогачевскиймкк #мкк #рогачев #полезныепродукты #айран #молочныепродукты #followmy #cute #hap #rek ♬ оригинальный звук - azarenkoofficial

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