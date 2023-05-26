Политолог: Кто помешает «пальнуть» ядерными боеголовками из Беларуси? 2 26.05.2023, 16:20

Фото: Reuters

«Ответка» может прилететь по белорусам.

«То, что мы слышим и что разворачивается на наших глазах в этом ядерном сюжете – это прежде всего информационно-психологическая операция», – так прокомментировал в прямом эфире «Белсата» политический обозреватель проекта @pozirkonline Александр Класковский недавние заявления министров обороны Беларуси и России об определении порядка содержания российского ядерного оружия на территории РБ.

«Это прежде всего такая информационно-психологическая операция. Потому что Кремль хочет напугать Запад, принудить к каким-то мирным переговорам, чтобы в итоге подписать перемирие на невыгодных для Киева условиях. На это все и рассчитано», – сказал Александр Класковский.

По его словам, два генерала «просто взяли под козырек и сделали то, о чем ранее договорились два правителя – кремлевский и минский. Но при этом, уверен аналитик, игру ведет Владимир Путин, а «Александр Лукашенко ему просто подыгрывает», хотя и имеет собственные ядерные амбиции.

«Шантаж может перерасти в реальные дела»

Не слишком жесткую реакцию Запада на слова Лукашенко о том, что ядерные боеголовки уже находятся на пути в Беларусь, Александр Класковский объясняет тем, что слова Лукашенко «надо делить на два, а иногда и на десять».

«Действительно ли эти боезаряды уже перемещаются, о чем он заявляет, нам неизвестно. Да и по итогу мы не будем знать. Возможно, нам покажут по белорусскому телевидению это хранилище, но что там будет – может, кочаны капусты или картошка лежат, мы не узнаем», – говорит политический обозреватель.

Что касается России, то Александр Класковский считает, что США и другие страны НАТО ведут себя в отношении нее осторожно, так как не хотят поддаваться на игру Владимира Путина, на его шантаж.

«Другое дело, что этот шантаж может перерасти и в реальные дела. Ведь до 24 февраля 2022 года многие аналитики считали, что Путин не решится напасть на Украину, мол, это только игра мускулами. Но выяснилось, что решился. Поэтому и сейчас нужно все-таки делать поправку на его авантюрность, на то, что он закусил удила. И поэтому – не только размещение, но в какой-то ситуации – и удар этим тактическим ядерным оружием исключать на сто процентов в сегодняшней или завтрашней ситуации нельзя», – считает Александр Класковский.

«Чтобы «ответка» прилетела белорусам»

Аналитик обращает также внимание на то, что Александр Лукашенко прав, когда говорит, что будет «так или иначе распоряжаться российским ядерным оружием», так как потенциальные его носители – самолеты и переданные Россией «Искандеры» – стоят на вооружении Вооруженных Сил РБ. Но Кремль, считает Класковский, не собирается реализовывать так называемый принцип двух кнопок.

«Потому что, во-первых, формально не хочет нарушать договор о нераспространении ядерного вооружения. И, во вторых, Путин в душе все-таки понимает, что Лукашенко – такой фрукт, которому давать в руки контроль над ядерным оружием – себе дороже будет, как говорят россияне. Поэтому это все такая игра», – считает Александр Класковский.

Эксперт говорит, что надо учитывать и то, что Лукашенко не вечен. И «если сегодня в отношениях с Кремлем он упирается рогом, то завтра во главе Беларуси может быть поставлена такая марионетка, которая только под козырек будет брать». И тогда уже не будет разницы, белорусские это формально «Искандеры» или российские.

«Ну и потом россияне уже сейчас держат и свое оружие войска, и технику в Беларуси. И кто им помешает в какой-то час «Ч», так сказать, просто подвезти эти боеголовки к своим «Искандерам» и пальнуть из Беларуси? А потом свалить все на Лукашенко, чтобы, как говорят в России, «ответка» прилетела именно белорусам», – говорит Александр Класковский.

«Лукашенко успешно движется в сторону Северной Кореи»

По словам политолога, желания и мечты Лукашенко «иметь ядерную дубинку», чтобы ее боялись «проклятые супостаты» – характерное желание всех диктаторов. И Лукашенко здесь смотрит на «потомков династии Кимов» в Северной Корее, перед которой «вынуждена вытанцовывать даже Америка», так как «получить в свой огород ядерную ракету ни одно большое государство не хочет».

Но Класковский не исключает, что с помощью ядерного оружия Лукашенко хочет также использовать «семейный вариант» передачи власти, как это делается в той же самой Северной Корее.

«Когда он говорит, что наелся власти и его сыновья не будут президентами, то тут большое подозрение, что одного из своих сыновей – а он, как видно, больше всего любит младшего – видит, наверное, в своих мечтах и мечтаниях своим продолжателем. Как в азербайджанском или туркменском случае. В Европе это труднее сделать, но после 2020 года Лукашенко рвет эти шаблоны и «успешно» движется в сторону той самой Северной Кореи.

Так что ничего удивительного нет в этих мечтаниях нет. Тем более мы видим, что он никому не доверяет, передать бразды Наталье Кочановой для него страшно. Поэтому семейный вариант был бы для Лукашенко лучше», – считает Александр Класковский.

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