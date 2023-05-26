Ученые обнаружили в джунглях древний город майя, который невозможно было найти 3 26.05.2023, 18:19

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Открытие переписывает рассказ об одной из величайших загадок истории.

Недавнее чрезвычайное открытие древнего города майя, ранее считавшееся практически вымышленным, революционизирует представление человечества об образе жизни и обычаях прошлых цивилизаций. Майя построили удивительные сооружения, высокие пирамиды, вытесанные из камня, ставшие свидетельством их успешной цивилизации и многочисленных народов, которые она охватывала, пишет The Washington Post (перевод - «Фокус»).

Удивительный упадок и окончательный крах этого яркого общества, произошедший между 850 и 1 000 годами, остается окутанным таинственностью, хотя остатки рода майя сохранились по сей день, их внезапная загадочность долгое время озадачивала историков. К счастью, недавние открытия, касающиеся их образа жизни, появились благодаря раскопкам до сих пор скрытой древней метрополии майя.

В глубине гватемальских тропических лесов, спрятанный среди котловин Эль-Мирадор, лежит древний город майя, до сих пор остававшийся скрытым, оплетенный комплексом из примерно 400 взаимосвязанных поселений. Некоторым из них более 3 тысяч лет, они хитроумно связаны между собой. Примечательно, что археологи обнаружили 417 поселений майя, соединенных между собой огромной сетью дорог протяженностью более 170 километров — древний подвиг, считающийся сопоставимым с первой в мире системой автострад.

По мнению ученых, участвовавших в комплексном исследовании, строительство этого взаимосвязанного города началось около 1000 до н. э., фактически открывая широкую историю человечества, которая раньше ускользала из-под человеческого глаза.

Технологический прогресс позволил проникнуть сквозь густые листья тропического леса с беспрецедентной точностью. Обращаясь к современной технологии лидера, использующей обнаружение света и определение дальности, исследователи смогли рассмотреть панорамные просторы древнего города. Их выводы поразительно раскрывают сложный гобелен взаимосвязанных поселений, искусно сплетенных между собой невероятной сетью дорог.

С этим новообретенным пониманием масштаба города исследователи готовы отправиться в экспедиции с повышенной точностью, чтобы открыть богатство знаний об этой загадочной цивилизации. Однако с 417 отдельными объектами, ожидающими исследования, их усилия превратятся в тяжелое путешествие невероятных масштабов.

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